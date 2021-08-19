Экс-жена Пьехи раскрыла правду о медицинской справке ее сына, которую эксперты признали незаконной

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Егор Измалкин
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Наталья Горчакова заявила, что ее не позвали на передачу о скандальном инциденте.

Экс-жена Пьехи раскрыла правду о медицинской справке ее сына, которую эксперты признали незаконной

Фото: Instagram @wolfieha

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова заявила, что недовольна тем, в каком свете выставили ситуацию с избиением их сына Пети соседкой Ириной Безородовой в ток-шоу на телеканале «Россия 1». Она возмутилась, что ее даже не позвали на передачу заранее и исказили факты. 

«Сегодня прошла передача Андрея Малахова, на которую нас не позвали. Точнее позвали. За час до нее. Из Пушкина в Москву. Не буду ее пересказывать, потому что в ней было много неправды», — заявила Горчакова в сторис Instagram.

Кроме того, в передаче показали медицинское заключение о травмах полученных мальчиком, но в урезанном виде. Из-за этого приглашенные эксперты посчитали его поддельным.

«Случайно у редактора принтер зажевал? Мышка съехала? Справка абсолютно законная, на ней имеются все необходимые элементы. Более того, у меня несколько заключений из разных клиник города, подтверждающие все диагнозы. И их я, к слову, также предоставила съемочной группе. Но зачем, когда можно подшаманить и с одной?» — возмутилась Горчакова.

Она отметила, что у мальчика после нападения на него Безбородовой были зафиксированы сотрясение мозга и ушибы, что является причинением легкого вреда здоровья. Других «грехов» навешивать на оппонентку Горчакова не хочет.

Об избиении сына Стаса Пьехи Пети стало известно в начале июля. Мальчик в ходе конфликта с соседкой проткнул надувной бассейн на ее участке, отчего та рассердилась. От женщины досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке. Сын артиста был госпитализирован.

В день конфликта Безбородова призналась, что «схватила сына Стаса Пьехи и швырнула его об землю». Кроме того, есть свидетели произошедшего. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела. Следователи изучили все обстоятельства, пришли к выводу, что все-таки имеются события преступления. Позже Безбородова, вероятно, сделала монтаж ранее распространившейся в соцсетях записи, чтобы доказать, будто бы никакого избиения не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что избившая сына Стаса Пьехи Безбородова призналась, что думала, что маленький Петя — ребенок из неблагополучной семьи. По словам скандалистки, мальчик вел себя нагло, и она запретила своему сыну дружить с ним.

Экс-жена Пьехи раскрыла правду о медицинской справке ее сына, которую эксперты признали незаконной

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