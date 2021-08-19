Экс-жена Пьехи раскрыла правду о медицинской справке ее сына, которую эксперты признали незаконной
Наталья Горчакова заявила, что ее не позвали на передачу о скандальном инциденте.
Фото: Instagram @wolfieha
Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова заявила, что недовольна тем, в каком свете выставили ситуацию с избиением их сына Пети соседкой Ириной Безородовой в ток-шоу на телеканале «Россия 1». Она возмутилась, что ее даже не позвали на передачу заранее и исказили факты.
«Сегодня прошла передача Андрея Малахова, на которую нас не позвали. Точнее позвали. За час до нее. Из Пушкина в Москву. Не буду ее пересказывать, потому что в ней было много неправды», — заявила Горчакова в сторис Instagram.
Кроме того, в передаче показали медицинское заключение о травмах полученных мальчиком, но в урезанном виде. Из-за этого приглашенные эксперты посчитали его поддельным.
«Случайно у редактора принтер зажевал? Мышка съехала? Справка абсолютно законная, на ней имеются все необходимые элементы. Более того, у меня несколько заключений из разных клиник города, подтверждающие все диагнозы. И их я, к слову, также предоставила съемочной группе. Но зачем, когда можно подшаманить и с одной?» — возмутилась Горчакова.
Она отметила, что у мальчика после нападения на него Безбородовой были зафиксированы сотрясение мозга и ушибы, что является причинением легкого вреда здоровья. Других «грехов» навешивать на оппонентку Горчакова не хочет.
Об избиении сына Стаса Пьехи Пети стало известно в начале июля. Мальчик в ходе конфликта с соседкой проткнул надувной бассейн на ее участке, отчего та рассердилась. От женщины досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке. Сын артиста был госпитализирован.
Ранее 5-tv.ru писал, что избившая сына Стаса Пьехи Безбородова призналась, что думала, что маленький Петя — ребенок из неблагополучной семьи. По словам скандалистки, мальчик вел себя нагло, и она запретила своему сыну дружить с ним.
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