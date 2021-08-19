Нарколог оценил состояние дочери Успенской по видео: «Скорее всего, обострение»

Неоднозначную реакцию в сети спровоцировало появление видео с домашним концертом дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, опубликованное на странице девушки в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Lilian Plaksin (@pacha_tati)

Некоторые заподозрили, что у 31-летней художницы вновь не все хорошо со здоровьем. СМИ обратились за комментарием относительно состояния девушки к врачу-наркологу Александру Казанцеву. чтобы он оценил запись.

«Бывают периоды обострений, периоды ремиссии. Все зависит от терапии, от препаратов и от образа жизни. Корректирующая терапия способна облегчить состояние. Употребление запрещенных веществ и алкоголя подталкивает развитие психических заболеваний и обострение имеющихся заболеваний. По видео оценить сложно, но, скорее всего, это обострение» — приводит слова врача Blitz.

Специалист также добавил, что в таких случаях пациенту может потребоваться коррекция заболевания, при наличии психологических изменений необходимо постоянное наблюдение у психиатра. Доктор также предположил, что это приобретенное заболевание.

Тем не менее, большинство подписчиков Татьяны Плаксиной остались довольны домашним выступлением девушки и выразили восторг ее прекрасным глубоким голосом.

«Думала сейчас 30 сек посмотрю че там в видео и пойду дальше. Угу. Заворожила. Татьяна, вы прекрасны и самобытны. Восстание снегирей просто супер»,

«А у меня слезы счастья от услышанного!!! Благодарю!!! Душа заплакала!!! Прекрасно и неповторимо!!!» — оценили творчество девушки подписчики.

Как сообщали СМИ, проблемы со здоровьем у дочки Успенской начались после серьезной травмы. Татьяна выбила зубы и сломала челюсть, упав с велосипеда.

Процесс лечения выдался тяжелым психологически. В стрессовой ситуации девушка стала прибегать к употреблению запрещенных наркотических препаратов, сформировалась зависимость.

Не так давно Татьяна Плаксина завершила курс лечения от наркозависимости и, казалось, что ее состояние улучшилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дочь Любови Успенской сумела восстановить внешность после тяжелой травмы.

Татьяна родилась в семье певицы Любови Успенской и бизнесмена Александра Плаксина. 31-летняя девушка не пошла по стопам матери, предпочитает заниматься искусством и писать картины, хотя иногда и исполняет песни. Причем все отмечают, что ее голос удивительно похож на всем хорошо известный тембр Успенской.