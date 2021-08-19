Брат сдавшей в восемь лет ЕГЭ москвички тоже оказался вундеркиндом

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Егор Измалкин
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В семье Тепляковых семеро детей, и двое из них уже в младшем школьном возрасте сдают экзамены для старшеклассников.

Брат сдавшей в восемь лет ЕГЭ москвички тоже оказался вундеркиндом

Фото: Depositphotos / Josecarlosichiro

Младший брат москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в МГУ, семилетний Хеймдалль попробует тоже сдать экзамен в будущем учебном году. Об этом РИА Новости рассказал отец детей Евгений.

«Хеймдалль сдал девятый класс в семь лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет», — заявил мужчина.

При этом, он может не успеть выйти на 11 класс и освоить программу разом, считает Евгений. Но если не успеет, то, отметил он, «ничего страшного, на год позже это сделает».

«Может он IT-шником будет, а может как Алиса на психологию пойдет», — рассказал он.

Всего же в семье Тепляковых семеро детей. Будут ли остальные также сдавать экзамены экстерном, Евгений не сказал.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Среднее образование она завершила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Теперь девочка успешно сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она не поступила на бюджетное место, но ее приняли на платной основе.

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