Какой парфюм подойдет для разных знаков зодиака

Томно-сладкий, терпкий или с нотками ванили? Парфюм отражает наш характер, стиль жизни и является неотъемлемой частью образа. Астрологи рассказали, какой аромат подходит каждому знаку зодиака.

Овны

Овнам важно всегда быть в центре внимания, поэтому они чаще всего выбирают яркие, даже вызывающие композиции. Им идеально подойдут цветочно-медовые ароматы с нотками абрикоса или шафрана. Попаданием в цель будет «Fame» от Леди Гага.

Тельцы

Мягкие и загадочные Тельцы по достоинству оценят парфюм с нестандартным сочетанием ароматов. На первый взгляд нетипичный микс фисташек, черного перца, с нотками грейпфрута и шалфея — почему бы и нет? «Stash SJP» от Сары Джессики Паркер определенно стоит попробовать.

Близнецы

Представители этого знака всегда в движении, им подойдет аромат, который будет долго раскрываться с самых неожиданных сторон. Смешайте нотки розового перца, персика, жасмина и бергамота — и вы получите то, что нужно. К примеру, «Body KKW Fragranse» от Ким Кардашьян может стать тем самым идеальным вариантом.

Рак

Тонким и чувствительным Ракам нужен аромат, оставляющий после себя нежный, обволакивающий шлейф. Стоит присмотреться к сладким композициям, сочетающим в себе белый шоколад, нектарин, сливы и клементин. Попробуйте обратить внимание на «Ten» от Джессики Симпсон, скорее всего, вы не будете разочарованы.

Лев

Львы темпераменты и знают себе цену. Лучше всего многообразие их натуры подчеркнут композиции утонченные, сочетающие в себе цветочный аромат с добавлением ноток кокоса и взбитых сливок. Возможно, «Harajuku Lovers Pop Electric G» Harajuku Lovers станет вашим любимым ароматом.

Дева

Практичные Девы любят порядок. Нужную атмосферу помогут создать теплые восточные ароматы. Девам стоит попробовать «Heat» от Бейонсе. Сочетание миндаля, пирожных макарун, орхидеи и персика подчеркнет их индивидуальность и подарит ощущение комфорта, который Девы так ценят.

Весы

Невесомость и воздушность этого знака лучше всего помогут отразить композиции, наполненные свежестью и прохладой. Свежий парфюм с тонкими цветочно-фруктовыми нотками будет как нельзя кстати. Идеальным для Весов станет сочетание пралине, груши, лаванды и кокоса. Как в «Cloud» от Ариана Гранде, например.

Скорпион

Пылкий темперамент и томную эротичность Скорпиона стоит подчеркнуть композициями откровенными, сводящими мужчин с ума. Отлично справится с задачей парфюм с нотками гибискуса, ванили, мускуса, туберозы и фиалки. Например такой, как «Reb` I Fleur Love Always» от Рианны.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца по натуре авантюристы и искатели приключений. Однообразие точно не для них. Поэтому Стрельцам подойдет многоплановый аромат, который каждый раз будет раскрываться по-новому. Стоит обратить внимание на восточно-цветочную композицию, сочетающую ароматы сливы, рома, гардении, пачули, сандала, розового перца и мускуса. Вашим запросам в полной мере сможет ответить «Katy Perry`s Indi Visible» от Кэти Перри.

Козерог

Приверженцы порядка и размеренности во всем, Козероги не так просты, как кажется на первый взгляд, поэтому им подойдут запахи интригующие, оставляющие после себя привкус недосказанности. Цветочные, древесные и мускусные композиции создадут нужный эффект. Нотки замши, ванили, амбры и грейпфрута, нашедшие воплощение в «Increadible Things» от Тейлор Свифт словно созданы для Козерогов.

Водолей

Подлинное очарование Водолеев заключается в их постоянном стремлении к совершенству. Яркие и креативные, люди этого знака зажигают своим энтузиазмом всех вокруг и аромат должен им соответствовать. Водолеям может понравиться сочетание абрикоса, кофе, красной лилии с добавлением янтаря. Парфюм-унисекс «Prerogative» от Бритни Спирс то, что определенно стоит рассмотреть.

Рыбы

Для Рыб подойдет загадочный и одновременно легкий парфюм. Тонкое сочетание манго, груши, магнолии, красного яблочка, водяных и зеленых нот придется по вкусу представителям этого знака. Можно попробовать «Platinum Rush» от Пэрис Хилтон.

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