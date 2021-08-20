Где же муж?! ТОП-5 «старых дев» российского шоу-бизнеса

Найти человека, с которым можно бок о бок прожить всю жизнь, воспитать детей и быть абсолютно счастливым, сегодня очень сложно. Люди боятся быть обманутыми, не хотят тратить время на отношения. Большинство девушек даже не думают выходить замуж раньше 35 лет. Разделяют их позицию и многие звезды шоу-бизнеса. Правда, возможно, по другим причинам.

Сегодня 5-tv.ru расскажет о самых богатых женщинах России, которым дико не везет в любви.

Юлия Барановская

Как бы странно это ни звучало, но Юлия Барановская стала мега-популярной только после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Судьбе ее не позавидуешь: будучи беременной она осталась одна с двумя детьми на руках — спортсмен бросил диву ради журналистки Алисы Казьминой. Любая другая женщина могла бы сделать аборт, погрузиться в депрессию или, того хуже, пытаться свести счеты с собой. Но у Юлии хватило сил выдержать испытание и превратить свою жизнь в настоящую сказку.

Сегодня у нее есть все: работа мечты на телевидении, огромный дом, деньги, слава, почет. Не хватает, пожалуй, только принца на белом коне. 36-летняя красавица никак не может найти свою любовь. Все романы, по ее словам, заканчиваются неудачами.

baranovskaya_tv

Газета.ру напоминает, что Барановская никогда не называла имен своих ухажеров и не знакомила их с детьми. Ее подозревали в отношениях с коллегой по ток-шоу Александром Гордоном, солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, певцом Эмином Агаларовым. Но звезда все слухи опровергала.

В прошлом году Юлия ошарашила поклонников новостью, что совсем скоро может выйти замуж. Все уж было обрадовались! Но время идет, а кольца на безымянном пальце и фаты никто еще не видел.

Анастасия Волочкова

В январе 2021 года Анастасия Волочкова отметила свой 45-й день рождения. О ее романах в России уже слагают легенды. Звезда не упускает возможности рассказать журналистам о своих секс-приключениях. Если подзабыли, немного напомним.

Своей первой любовью балерина называет коллегу по театру Фаруха Рузиматова. Волочкова уверяет, что ее еще в 19 лет сразили наповал «удивительная улыбка» и «открытое лицо благородного человека». Роман, к сожалению, свадьбой не закончился. Анастасия считает, что отношения с танцором разрушила ее мать.

В интервью Ксении Собчак бывшая прима-балерина призналась, что также «спала» с голливудской звездой Джимом Керри. Об этом романе Волочкова всегда вспоминает со сладострастной улыбкой. По ее версии, актер не состоялся как муж, только потому что ему невыгодно было жить в России.

Instagram @volochkova_art

Ухаживал за Анастасией и бизнесмен Сергей Полонский. Потом был предприниматель Вячеслав Лейбман, которого балерина якобы увела у Собчак. А вот следующим был олигарх Сулейман Керимов — этого мужчину Волочкова боготворит до сих пор. Он подарил ей шикарную квартиру в Петербурге, окружил заботой и вниманием. Фанаты ждали свадьбу, но чуда не случилось. Возлюбленный бросил артистку с большим скандалом. По слухам, он поспособствовал ее увольнению из Большого театра.

Погоревав немного, в 2007 году неожиданно для всех Анастасия Волочкова вышла замуж! Ее новым избранником оказался доктор юридических наук, предприниматель Игорь Вдовин. Церемония была шикарной: балерина сменила несколько платьев за один вечер, летала на воздушном шаре, танцевала с любимым и гостями в Екатерининском дворце в Петербурге. Все поверили в эту сказку. Но вскоре выяснилось, что это был большой розыгрыш — штамп в паспорт артистка поставить не решилась. Зато родила мужчине дочь Ариадну.

После этого Волочкова встречалась с главой нефтяных компаний Бахтияром Салимовым и долларовым миллионеров Черменом Дзотовым. Ну а последним ее мужчиной был некто Олег. Звезда тщательно скрывала роман около двух лет. В итоге — очередная неудача. Хотя артистка даже успела подобрать свадебное платье!

В 45 лет балерина по-прежнему одна, но большой проблемой это не считает. Привлекает красавцев она теперь своими «горячими» фото в Instagram и «уникальными» шпагатами.

Анна Семенович

До сих пор гуляет «в девках» и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Певица всегда тщательно оберегала личную жизнь, потому о ее романах известно немного.

По слухам, в юности, еще будучи профессиональной фигуристкой, Семенович встречалась с мужчиной значительно старше себя. Но личность его пока не рассекречена. С 1998 по 2000 годы Анна проживала вместе с продюсером Даниилом Мишиным. По версии звезды, свадьбы не случилось, поскольку мужчина перестал видеть в ней личность. Даниил же говорил, что не мог мириться с «пустым холодильником» и «отсутствием интимной жизни».

Вскоре после расставания с Мишиным, Семенович стала встречаться с состоятельным бизнесменом по имени Руслан. По некоторым данным, именно он помог купить любимой большую квартиру, элитную машину и одарил ее драгоценностями.

Следующим избранником певицы стал банкир Игорь Аккуратов. После него был предприниматель Дмитрий Кашинцев. Мужчина красиво ухаживал за звездой, сделал ей предложение руки и сердца. Пара запланировала свадьбу на 2011 год. Но за несколько недель до мероприятия влюбленные расстались. Причина до сих пор неизвестна, пишет Uznayvse.ru.

В 2012 году появилась информация о том, что Семенович состоит в отношениях с другим банкиром — Иваном Станкевичем. Но и этот мужчина не сумел довести артисту до ЗАГСа. В одном из последних интервью звезда призналась, что очень хочет стать женой и родить малыша. Реализовать мечту она планирует в ближайшее время.

Екатерина Варнава

Звезде шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве совсем скоро исполнится 37 лет. Со времен КВН она сильно изменилась: темноволосая, полноватая, скромная девушка вдруг превратилась в сногсшибательную худую секс-блондинку с голубыми глазами. Конечно, не обошлось без вмешательства хирургов и косметологов. Зато какой эффект! Быть любовником артистки хочет каждый второй мужчина. Но нужны ли они ей?

Серьезных романов у Варнавы было не так много, как у Волочковой и Семенович. В одном из интервью Екатерина призналась, что в молодости долгое время состояла в отношениях с женатым мужчиной. Для звезды это был «мучительно сложный» период, о котором она предпочитает не помнить.

Instagram @kativarnava

С комиком Дмитрием Хрусталевым артистка встречалась почти два года. Вместе они смотрелись столь органично, что поклонники стали надеяться на свадьбу. Но вскоре пара объявила о расставании. Варвана уверяла: у нее получилось сохранить дружеские отношения с экс-любовником! Но эта новость фанатов звезды не ободрила.

Около шести лет Екатерина встречалась с танцовщиком Константином Мякиньковым. Звезду все устраивало. Поговаривали, что молодой человек очень похож на папу юмористки, потому она и закрутила с ним роман. Но не так давно стало известно, что влюбленные разошлись. Екатерина считает, что отношения просто изжили себя.

Сейчас у звезды Comedy Woman новый «герой» — актер и режиссер Александр Молочников. Мужчина считает Варнаву родным человеком и очень боится ее потерять. Замуж актриса пока не торопится. Говорит, что штамп в паспорте не убережет от измен. Впрочем, о детях она уже давно задумалась. Как-то Екатерина сообщила, что хочет быть мамой близняшек.

Любовь Толкалина

Актриса Любовь Толкалина в свои 43 года тоже по-прежнему одна. Ее первой настоящей любовью был знаменитый кинорежиссер и продюсер Егор Кончаловский. С мужчиной она познакомилась, еще будучи студенткой ВГИКа. Избраннику в 2001 году селебрити родила дочку Машу, но даже после этого не попала в ЗАГС.

«Мы с Егором живем по принципу: я свободен, ты свободна. Дружба в семье важнее, чем любовь», — уверяла публику Толкалина.

Расставшись с Кончаловским, Любовь увлеклась заслуженным артистом РФ Вячеславом Манучаровым. Ее не смущалось, что кавалер младше почти на четыре года. Но и этот роман не закончился свадьбой.

Instagram @tolkalinaliuba

До пандемии COVID-19 актриса познакомилась с успешным британским композитором Саймоном Бассом. Музыкант был старше ее больше чем на десять лет. Звезда полагала, что с умным, состоятельным, взрослым человеком отношения точно сложатся. Но, увы! Сказки не случилось.

«Мы созванивались, долго разговаривали и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах. Это точно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что самоизоляция и вирус всех поместили в то место, где они и должны быть. Кто-то остался за границей, кто-то — наедине с любимым, с мужем, с детьми; кто-то — в невыносимой атмосфере, в замкнутом пространстве», — говорила изданию «7 дней» Любовь.

В свои 43 года звезда ведет свободный образ жизни. Она радуется каждому дню и не хочет загонять себя в рамки обыденности. Любовь Толкалина может позволить себе все и даже больше. Нужны ли ей мужчина и свадьба сейчас? Вопрос, скорее, риторический.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых завидных женихах России.