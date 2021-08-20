Буду скучать: Какими милыми знаками запомнились прощальные переговоры Путина и Меркель

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Анна Васильева
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Глава России и канцлер Германии успешно сотрудничали много лет, поэтому их последние официальные переговоры получились по-настоящему теплыми.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Последняя в канцлерской карьере Ангелы Меркель встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась 20 августа в Москве. Главы двух государств долгое время находятся в прекрасных личных и профессиональных отношениях, поэтому переговоры между ними прошли очень тепло. Какие милые знаки, говорящие об успешности беседы Меркель и Путина, заметили окружающие?

Цветы

Меркель возглавляла Германию в течение 18 лет, и ее правление многие политики считают вполне успешным. Первая ее встреча с Владимиром Путиным состоялась в 2006 году. Каждые переговоры с канцлером российский лидер начинал с того, что преподносил ей букет цветов. Встреча в 2021-м не стала исключением. Глава РФ подарил коллеге букет, в котором ярко-белые хризантемы вперемешку с розовыми пионами и чуть более яркими, но, тем не менее, нежными розами, были обернуты в серую бумагу.

Флористы разглядели в таком презенте тайное послание — хризантемы, по их мнению, более восточный цветок который символизирует чистоту и непорочность. А розовая роза — классический «женский цветок», подчеркивающий женственность, сказала в беседе с сайтом KP.RU флорист и дизайнер Марина Запорожец. По мнению экспертов, своим подарком Владимир Путин продемонстрировал теплое отношение к уходящей в отставку канцлеру ФРГ.

Приветствие по-русски и большой палец вверх

Еще одной важной фишкой этой встречи стало приветствие: Ангела Меркель поприветствовала участников переговоров на русском языке. Президент России Владимир Путин поприветствовал канцлера ФРГ фразой на немецком языке: «Guten Tag».

Также, во время пресс-конференции по итогам встречи, журналисты заметили «говорящий» жест Путина. Выходя к трибуне, широко улыбающийся российский лидер показал большой палец.

Обмен любезностями

На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин отказался оценивать профессиональные успехи Ангелы Меркель. Путин заявил, что не вправе давать оценку ее работе на посту канцлера ФРГ. Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что рада диалогу между Россией и ФРГ и тому, что этот диалог конструктивный.

Подводя итоги встречи, Владимир Путин отметил, что в России всегда будут рады видеть Меркель после того, как она покинет пост. По словам президента РФ, она всегда будет желанным гостем в нашей стране.

В итоге лидеры двух государств закончили встречу, которая длилась три часа, прощанием на немецком языке.

Чем похожи Меркель и Путин?

У Путина и Меркель есть много общего. Например, они оба говорят на языке друг друга. Также, по мнению, писателя и режиссера-документалиста Хуберта Зайпеля, у них обоих определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Еще один интересный факт — Ангела Меркель в школьные годы состояла в пионерской организации, а затем вела активную деятельность в немецком аналоге комсомола — Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ).

К слову, еще в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин рассказывал, что будет скучать по Меркель, после того, как она покинет пост канцлера своей страны.

«Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», — сказал тогда Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Дмитрий Абзалов назвал встречу Меркель с Путиным ударом для Зеленского.

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