Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель

Накануне в Москве состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Многие называют этот визит немецкого политика «прощальным». Дело в том, что в сентябре 2021 года она планирует уйти в отставку.

Рабочую поездку Меркель планировала давно. Ей было что обсудить с российским лидером. Встреча политиков была теплой, а беседа прошла в спокойной атмосфере. За ходом дел наблюдали жители всех стран мира. Кажется, мечтали о сенсации.

5-tv.ru рассказывает о международной реакции на одно из самых ожидаемых событий этого лета.

Украинский кризис

Хорошо известно, что после визита в Россию Ангела Меркель отправится на Украину, поэтому проблемы страны с Путиным она не могла не обсудить. Речь идет в первую очередь о вооруженном конфликте в Донбассе и нежелании президента Незалежной Владимира Зеленского следовать Минским договоренностям ради установления порядка и мира.

Меркель в разговоре с Путиным четко обозначила свою позицию: она недовольна поведением украинских властей. По мнению канцлера, «дело зашло в тупик» и это нужно как-то решать. Она предложила инициировать новые переговоры по делу Донбасса в нормандском формате.

Кроме того, политик уточнила, что ее позиция по Крыму остается неизменной: признавать полуостров российским она отказывается.

Если первую часть переговоров многие почти проигнорировали, то большой крымский вопрос просто взорвал информационное пространство. Читатели немецкого издания Die Welt возмущались поведением Меркель и советовали ей быть «более благоразумной».

«Какая аннексия? Был же референдум! Заканчивайте с этим!»

«Нам разве выгодно сотрудничать с Украиной? Почему она ее так защищает?»

«Назвала бы Крым сразу немецким! Кого она хочет испугать?»

«Ой, прямо колени задрожали!» — подшучивали над канцлером юзеры.

«Северный поток — 2»

Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным затронула и другую украинскую проблему — газовую. «Северный поток — 2» запустят уже в ближайшие недели. Как ни просил президент Зеленский канцлера помешать его строительству, та была непреклонна. Германии выгоден проект. Но есть одно «но».

Немецкий политик призвала российского лидера подумать о том, чтобы «качать» газ в Европу через Незалежную. В противном случае экономика страны может рухнуть, да и других проблем у Украины будет немало, намекала канцлер.

Путин уже отмечал, что все обязательства перед страной по еще действующему контракту (до 2024 года) Россия выполнит в полном объеме. Президент пояснял, что и после 2024-го РФ готова сотрудничать с Незалежной, однако власти государства, как и их европейские коллеги должны точно понимать, насколько хотят заключить новый контракт и каков объем голубого топлива им нужен. Ведь если нет заказа от Европы, транзит нельзя оформить.

Читатели французской газеты Le Monde в этом вопросе, кажется, заняли позицию России.

«СП-2 будет завершен и точка! Признайте, что Россия всех сделала!»

«Пусть топят углем. Или дровами. Путин же предлагал»,

«Путин всех обыграл, молодец! Предложения Меркель звучат странно…»

«До сих пор не понимаю, за что уважать Меркель», — пишут в сети французы.

ТАСС / Евгений Одиноков

Белоруссия

Внутренняя ситуация в Белоруссии волнует канцлера Германии не меньше, чем на Украине. По итогам встречи Владимир Путин уточнил, что Меркель согласилась с ним, что вмешиваться в дела республики извне нельзя ни в коем случае. Президент РФ считает, что белорусы могут сами урегулировать проблемы в рамках конституционно-правового поля.

Британцы уверены, что канцлеру ФРГ давно нужно было прислушиваться к словам российского лидера, а не только сейчас, когда так близка ее отставка.

«Путин — великий лидер!»

«Мне кажется, Меркель поехала на встречу „для галочки“. За нее уже все решено»,

«Когда она диктует свои требования, мне становится смешно! Российский президент — вот кто главный», — пишут читатели Daily Mail.

Не могли не отреагировать на новость и сами белорусы.

«Да уж, пожалуйста, давайте без вмешательства»,

«Все правильно сказал! Немцев нам только здесь не хватало», — пишут жители республики в Twitter.

Афганистан

На пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель президент РФ сообщил, что тема захвата власти в Афганистане представителями «Талибана»* также обсуждалась. Российский лидер указал канцлеру, что «навязывать ценности азиатской стране извне» не стоит. Более того, это может серьезно усугубить ситуацию. По мнению Путина главная задача сегодня — не допустить проникновения террористов в соседние страны под видом беженцев.

«В Афганистане и так все сложно. Не надо подливать масла»,

«Путин все правильно сказал. Услышать это должна не только Германия»,

«США, как всегда, все испортят»,

«Даже не сомневаюсь в этом», — обсуждают проблему читатели Die Zeit.

www.globallookpress.com / STR

Американцы же, в свойственной им манере, иронизируют.

«Ждите. Скоро Байден выйдет со своими „предложениями“»,

«Россия, если захочет, может решить любые вопросы. Но зачем это нужно?»

«Мне кажется, все понимают, кто на самом деле помог „добить“ Афганистан», — пишут читатели The Wall Street Journal.

Навальный

В ходе разговора Ангела Меркель затронула и тему вынесения обвинительного приговора Алексею Навальному. Канцлер ФРГ считает, что ситуация вокруг блогера «очень угнетающая», а вердикт для него «произвольный и несоразмерный». Политик настаивала на освобождении мужчины и обещала проследить за этим. Однако президент РФ напомнил коллеге, что просто так в российской тюрьме никто не оказывается.

Российский лидер уточнил, что блогер был осужден не за свою политическую позицию, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Глава РФ попросил Меркель уважать решения судебных властей страны.

Французы отнеслись к словам немецкого политика очень настороженно.

«Она потребовала выпустить Навального! Мне просто смешно!»

«А разве не понятно, что он нарушил закон?»

«Да будь он проклят! Сколько уже можно об этом человеке говорить?» — возмущались читатели вышеупомянутого Le Monde.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими милыми знаками запомнились «прощальные» переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель.

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