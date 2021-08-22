Жена Гарика Мартиросяна показала их 17-летнюю дочь: «Глаз не оторвать!»

Супруга Гарика Мартиросяна в соцсети поздравила их с комиком дочь Жасмин с 17-летием. На своей странице в Instagram Жанна Левина опубликовала совместное фото с дочерью и подписала его:

«Мой счастливый день! Моей дочке сегодня 17 лет!»

Instagram @jannalevina_martirosyan

Подписчики в соцсетях присоединились к поздравлениям, назвав Жасмин очень красивой и отметив ее необыкновенное сходство как с мамой, так и с папой.

«Очень красивая дочка у вас!»;

«Поздравляю, красавица выросла!»;

«Как две подружки»;

«Глаз не оторвать!»;

«Папина доченька, очень похожа!» — пишут фолловеры.

В отличие от звездного папы Жасмин ведет непубличный образ жизни и не стремится к славе и популярности. Ранее звезда Comedy Club сам отмечал, что дети не хотят идти по его стопам и вообще мало интересуются его творчеством.

«Мои дети не смотрят мои передачи, они по-другому воспитаны. Большую часть того, что я сделал в жизни, ни дочка, ни сын никогда не видели. В моем сольном концерте довольно взрослые темы, потому он и обозначен маркировкой „18+“», — цитирует комика Starhit.ru.

Издание напоминает, что Гарик Мартиросян и Жанна Левина заключили брак в 1998 году, познакомившись за год до этого на фестивале КВН в Сочи. В семье двое детей — 17-летняя Жанна и 12-летний Даниэль.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, жена комика Павла Воли, гимнастка Ляйсан Утяшева впервые за долгое время показала фото их подросшего сына Роберта. Звездные супруги стараются не делать личную жизнь достоянием общественности, поэтому редко публикуют семейные фото.