Врачи раскрыли тайну «вечной молодости» Софии Ротару

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Георгий Иванов
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По мнению экспертов, дело не только в геенетике.

Врачи раскрыли тайну «вечной молодости» Софии Ротару

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Эстрадная певица София Ротару радует своих поклонников не только песнями и выступлениями, но и прекрасным внешним видом. Действительно, 74-летняя исполнительница выглядит порой куда лучше, чем ее более молодые коллеги. Специалисты и эксперты в области красоты попытались приоткрыть завесу тайны и рассказали, какие, по их мнению, средства использует артистка.

Пластический хирург Данила Лупин считает, что в определенном возрасте Ротару делала круговую подтяжку лица и височный темпоральный лифтинг, однако основными процедурами являются инъекции с гиалуроновой кислотой, а также пептидные комплексы и ботокс.

Схожего мнения придерживается косметолог Роман Бессонов. Эксперт утверждает, что исполнительница делала биоревитализацию, колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению.

А вот специалист по фейспластике Алесь Улищенко считает, что Ротару повезло на генетическом уровне, и ее секрет заключается совсем не только в уколах красоты и омолаживающих процедурах.

«У нее отличные природные задатки — хорошо развитые крупные кости черепа (особенно верхняя и нижняя челюсть), правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка (на верхнем небе), хорошая осанка. Все это залог того, что лицо будет хорошо „держаться“ в старости», — приводит Starhit.ru слова врача.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев заподозрил Софию Ротару в связи с потусторонними силами.

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