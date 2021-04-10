Александр Васильев заподозрил Софию Ротару в связи с потусторонними силами

Историк моды и телеведущий Александр Васильев объяснил неувядающую красоту и моложавый вид народной артистки СССР Софии Ротару сговором с потусторонними силами. Иначе как мистикой, по его словам, этот феномен не оправдать.

Певица действительно многие годы заставляет фанатов гадать, как ей удается сохранять кожу гладкой, фигуру стройной, а внешний вид неизменно свежим. Кто-то полагает, что Софии Михайловне повезло встретить талантливого пластического хирурга, кто-то считает, что она выиграла в генетической лотерее. Тем не менее, факт остается фактом — немногие женщины так же хороши в 73 года, как Ротару.

«Возраст ее не берет! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости. Это единственная из певиц 70-х годов, которая умудрилась сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица», — заявил ведущий передачи «Модный приговор».

Положительную оценку Александра Васильева получил и гардероб артистки. По словам эксперта, Софии Михайловне очень идут вертикальные линии, и она всегда выбирает украшающие фигуру фасоны, верную длину платьев и добавляет правильную «долю прозрачности» в наряды.

Васильев заявил, что Ротару — «великолепный пример всем женщинам 50+», потому что она знает, как подать себя с лучшей стороны и не изменяет выигрышному стилю, пишет «Экономика сегодня». Такую даму, уверен телеведущий, нельзя называть бабушкой, хоть у нее и есть внуки — только девушкой!

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