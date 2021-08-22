Астролог рассказала, как полнолуние 22 августа изменит ход жизни и времени
По словам предсказательницы, космическое явление станет значимым событием в судьбе каждого.
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Сегодня ровно в 15:02 по московскому времени наступит полнолуние. Астролог Наталья Анисимова уверяет, что это событие уникальное и окажет невероятное влияние на жизнь и судьбу людей. По мнению звездной предсказательницы, время потечет вспять. Всему виной — ретроградный Уран, который будет оказывать свое мощное воздействие до середины января следующего года.
«Планеты обещают укрепление связей и гармонию. Хороший период для взросления в партнерстве. Энергия полнолуния нацелена, чтобы мы задумались над смыслами жизни, ценностями и ориентирами. За чем гонимся и ради чего? Во что верим?», — написала астролог на своей странице в Instagram.
По словам Анисимовой, подобный откат дает возможность освободиться от кривых ориентиров, переосмыслить и переоценить цели.
Она также отметила, что у сегодняшнего полнолуния настолько сильная энергия, что оно способно оказать влияние даже на работу электронных устройств. Но на работе мозга человека это скажется наоборот благотворно.
«Из крутых спецэффектов полнолуния — ускорение мыслей, слов, действий. Действует ровно до 22 августа. Пользуемся моментом», — порекомендовала Наталья Анисимова.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение астролога о том, как в полнолуние изменится судьба каждого знака зодиака.
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