Астролог рассказала, как полнолуние 22 августа изменит ход жизни и времени

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Георгий Иванов
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По словам предсказательницы, космическое явление станет значимым событием в судьбе каждого.

Астролог рассказала, как полнолуние 22 августа изменит ход жизни и времени

Фото: Depositphotos / Andrew7726

Сегодня ровно в 15:02 по московскому времени наступит полнолуние. Астролог Наталья Анисимова уверяет, что это событие уникальное и окажет невероятное влияние на жизнь и судьбу людей. По мнению звездной предсказательницы, время потечет вспять. Всему виной — ретроградный Уран, который будет оказывать свое мощное воздействие до середины января следующего года.

«Планеты обещают укрепление связей и гармонию. Хороший период для взросления в партнерстве. Энергия полнолуния нацелена, чтобы мы задумались над смыслами жизни, ценностями и ориентирами. За чем гонимся и ради чего? Во что верим?», — написала астролог на своей странице в Instagram.

По словам Анисимовой, подобный откат дает возможность освободиться от кривых ориентиров, переосмыслить и переоценить цели.

Она также отметила, что у сегодняшнего полнолуния настолько сильная энергия, что оно способно оказать влияние даже на работу электронных устройств. Но на работе мозга человека это скажется наоборот благотворно.

«Из крутых спецэффектов полнолуния — ускорение мыслей, слов, действий. Действует ровно до 22 августа. Пользуемся моментом», — порекомендовала Наталья Анисимова.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение астролога о том, как в полнолуние изменится судьба каждого знака зодиака.

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