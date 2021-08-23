🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, убывающая Луна в знаке Рыбы откроет перед многими новые карьерные перспективы. Некоторым ничего хорошего лучше не ждать — навалятся проблемы.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, убывающая Луна в созвездии Рыб будет благоприятствовать смельчакам, готовым изменить свою жизни. Так, сразу перед несколькими знаками откроются новые карьерные перспективы. На других же навалятся проблемы, которые заставят переосмыслить свою жизнь и стать лучше.
♈ Овен
Звезды свидетельствуют, что сегодня вы почувствуете себя справедливыми и беспристрастными. Если вы знаете, что кто-то лжет другим или пытается обмануть вас, не позволяйте ему ни того, ни другого. Пришло время постоять за правду, защитить и себя, и окружающих, Овны. Помните, что сейчас Вселенная готова предоставить вам всю необходимую помощь и поддержку.
Космический совет: отстаивайте правду, чего бы это ни стоило.
♉ Телец
В бестселлере «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни» Гектор Гарсия Пучсервер пишет: «Самое важное для счастья в этой жизни - это что-то делать, что-то любить и на что-то надеяться». Сейчас вы соприкасаетесь с этой философией на всех уровнях, Тельцы. Вложите сегодня свои время и энергию в деятельность, которая пробуждает в вас радость и творческие порывы.
Космический совет: уделите сегодня больше времени любимому хобби.
♊ Близнецы
Иногда вам просто нужно сделать передышку, пересмотреть свою жизнь и поблагодарить Вселенную как за взлеты, так и за падения. Вы не верили, что сможете справиться со всем этим, но получилось ведь! С этого момента все будет становиться только лучше. Вы вернетесь к своим карьерным целям и уверенно пойдете вперед. Звезды полностью вас поддерживают, необходимые вам на каждом этапе ресурсы, будут предоставлены.
Космический совет: пришло время начать с уверенностью двигаться вперед по карьерной лестнице.
♋ Рак
Сегодня Вселенная постарается привлечь ваше внимание к законам кармы. На небольших примерах вы сможете убедиться, что жизнь дает вам ровно то, что вы излучаете вовне. Задумайтесь, какие плоды вы хотите получить и какие семена для этого нужно посеять, Раки. Вселенная обязательно предоставит вам желаемое в нужное время.
Космический совет: ваш девиз на сегодняшний день: «Что посеешь, то и пожнешь».
♌ Лев
Наступает время развязки, Львы. Время написания эпилога к определенным этапам вашей жизни. Не бегите от грустных и слишком серьезных мыслей. Только после подведения итогов вы сможете начать жить заново. Звезды гарантируют, что вы станете свидетелями множества чудесных событий. Поэтому осмыслите прошлый опыт и скажите "да" неизвестному, позволив Вселенной удивить вас.
Космический совет: настало время подвести итоги подходящей к концу этой главы вашей жизни.
♍ Дева
Сегодняшний день принесет с собой новые и захватывающие возможности на карьерном фронте. Вам откроются перспективы, к которым вы стремились в последнее время. Не теряйте ни секунды на размышления о том, стоит ли вам соглашаться. Вселенная создала этот проход специально для вас, используйте его немедленно. Иначе он снова закроется, а вам снова придется ждать возможности двигаться дальше.
Космический совет: звезды говорят, что вас ждет карьерный рост. Не упустите эту возможность!
♎ Весы
По словам Роберта Эммонса, известнейшего в мире психолога, люди становятся на 25% счастливее, если ведут дневник благодарности. Сегодня вам выпала возможность проверить справедливость этого суждения на своем опыте, Весы. Напишите, что заставляет вас гордиться собой, за что вы благодарны другим людям, а также составьте список из обычных вещей и ситуаций, которые лично вам показались чудесными. Все это должно придать вам уверенность и сделать счастливее.
Космический совет: начните вести дневник благодарности.
♏ Скорпион
Вы изо всех сил старались спасти ситуацию, но все, кажется, продолжает разваливаться на куски. Но что если обстоятельства, упорно складывающиеся против вашей воли, на самом деле не плохие и не хорошие? Что если все происходит именно так, как должно быть? Задумайтесь об этом, Скорпионы. Только нажав на "паузу", вы сможете превратить свои знания в мудрость. Когда обретете равновесие, продолжайте свой путь.
Космический совет: перестаньте винить судьбу в навалившихся на вас проблемах. Все к лучшему!
♐ Стрелец
Вы не любите много думать о прошлом, но иногда всем приходится смотреть в зеркало заднего вида и оценивать, что сработало, а что нет. Это неотъемлемая часть жизни, Стрельцы. Только беспристрастно оценивая свой опыт, можно учиться новому и добиваться большего. Возможно, именно в прошлом кроется ответ на вопрос, который вы давно ищите.
Космический совет: пришло время проанализировать свое прошлое и извлечь определенные уроки.
♑ Козерог
Вы можете быть лидером, который вдохновляет других, даже если просто находится с ними рядом. Пришло время использовать эту способность для большого блага, Козероги. Начните сеять семена перемен в коллективном сознании. Только не забывайте, что ваша сила может навредить некоторым. Поэтому сразу проведите границы дозволенного и не позволяйте вечным скептикам убедить вас отказаться от мечты!
Космический совет: звезды призывают вас организовать людей для большого доброго дела.
♒ Водолей
Звезды показывают, что скоро вы получите предложение о смене работы. Некоторые из вас давно мечтали об этом, Водолеи. Будьте неумолимы и сделайте все возможное, чтобы воплотить мечту в реальность. Ключ в том, чтобы ни на мгновение не сомневаться в себе и своем потенциале. И ни в коем случае не нарушайте правила, чтобы получить новое место. Это не только закроет открывающуюся перед вами дверь, но и отбросит вас от нее.
Космический совет: вам выпадет возможность сменить работу. Не упустите ее, если давно об этом мечтали.
♊ Рыбы
Что вы чувствуете, когда планы A, B, C, и D поочередно не срабатывают? Скорее всего, ничего хорошего. Звезды говорят, что в ваш рай движется беда, Рыбы. Однако это не конец света. Вместо того чтобы поддаваться тоске и унынию, продолжайте твердо стоять на земле. Взгляд на ситуацию с другой стороны поможет вам отыскать варианты действий, которые помогут справиться со всеми проблемами.
Космический совет: не пытайтесь полностью избежать проблем, иногда выгоднее задуматься о минимизации вреда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменит жизнь людей «лучшее» полнолуние 22 августа.
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