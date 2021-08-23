🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 августа, убывающая Луна в созвездии Рыб будет благоприятствовать смельчакам, готовым изменить свою жизни. Так, сразу перед несколькими знаками откроются новые карьерные перспективы. На других же навалятся проблемы, которые заставят переосмыслить свою жизнь и стать лучше.

♈ Овен

Звезды свидетельствуют, что сегодня вы почувствуете себя справедливыми и беспристрастными. Если вы знаете, что кто-то лжет другим или пытается обмануть вас, не позволяйте ему ни того, ни другого. Пришло время постоять за правду, защитить и себя, и окружающих, Овны. Помните, что сейчас Вселенная готова предоставить вам всю необходимую помощь и поддержку.

Космический совет: отстаивайте правду, чего бы это ни стоило.

♉ Телец

В бестселлере «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни» Гектор Гарсия Пучсервер пишет: «Самое важное для счастья в этой жизни - это что-то делать, что-то любить и на что-то надеяться». Сейчас вы соприкасаетесь с этой философией на всех уровнях, Тельцы. Вложите сегодня свои время и энергию в деятельность, которая пробуждает в вас радость и творческие порывы.

Космический совет: уделите сегодня больше времени любимому хобби.

♊ Близнецы

Иногда вам просто нужно сделать передышку, пересмотреть свою жизнь и поблагодарить Вселенную как за взлеты, так и за падения. Вы не верили, что сможете справиться со всем этим, но получилось ведь! С этого момента все будет становиться только лучше. Вы вернетесь к своим карьерным целям и уверенно пойдете вперед. Звезды полностью вас поддерживают, необходимые вам на каждом этапе ресурсы, будут предоставлены.

Космический совет: пришло время начать с уверенностью двигаться вперед по карьерной лестнице.

♋ Рак

Сегодня Вселенная постарается привлечь ваше внимание к законам кармы. На небольших примерах вы сможете убедиться, что жизнь дает вам ровно то, что вы излучаете вовне. Задумайтесь, какие плоды вы хотите получить и какие семена для этого нужно посеять, Раки. Вселенная обязательно предоставит вам желаемое в нужное время.

Космический совет: ваш девиз на сегодняшний день: «Что посеешь, то и пожнешь».