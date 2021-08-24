Бацзы-совет дня на вторник, 24 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы».

Вторник, 24 августа, — лучший день для романтического свидания, свадьбы и семейного торжества. И одна из лучших дат для зачатия ребенка. Советую не мешкать.

Китайская астрология также говорит, что в этот день лучше избегать путешествий и не начинать дел, у которых есть точные сроки. Есть вероятность в них не уложиться. Не порите горячку!

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз по китайскому гороскопу на неделю с 23 по 29 августа.