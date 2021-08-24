Арзамасова призналась, как назвала своего сына

|
Алиса Маркова
1 493

Звезда «Папиных дочек» родила первенца от фигуриста Ильи Авербуха в ночь на 15 августа.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Известная российская актриса, звезда кино и сериалов Елизавета Арзамасова поведала, как назвала своего сына. Звезда «Папиных дочек» родила первенца от фигуриста Ильи Авербуха в ночь на 15 августа. И спустя десять дней на своей странице в Instagram она сообщила, что имя малыша — Лев.

«Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Левушка», — подписала актриса снимок, на котором запечатлена крохотная ножка младенца.

Instagram @liza_arzamasova

Малыш появился на свет в одной из столичных клиник, счастливый отец поддерживал супругу, был рядом. Как рассказывал Илья Авербух ранее, у них с Лизой получился настоящий богатырь — мальчик весом 3800 граммов, и ростом в 53 сантиметра.

О романе 26-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха стало известно лишь год назад, хотя вместе они гораздо дольше. Публика не знала и о планах пожениться — только после постов звезд в социальных сетях фанаты поняли, что их кумиры побывали в ЗАГСе. В апреле знаменитости разместили в микроблогах видео, из которого по округлившемуся животу актрисы стало ясно — скоро семья обретет наследника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что психолог рассказала о конфликте между Арзамасовой и Авербухом после родов. Молодая актриса на днях подарила фигуристу сына. Наталья Панфилова уверена, что влюбленные уже успели поссориться из-за наследника.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.95
-0.12 86.81
0.03
Бацзы-совет дня на вторник, 24 августа

Последние новости

20:26
Учащиеся школ предложили создать механизм защиты педагогов от оскорблений
20:12
Нобель Арустамян покидает «Матч ТВ» после интервью с Павлом Мамаевым
20:01
Умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
19:59
Огонь XVI летних Паралимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Токио
19:48
Кому перешла дорогу? Аферисты хотят «убрать» Людмилу Артемьеву из шоу-бизнеса
19:36
Арзамасова призналась, как назвала своего сына

Сейчас читают

Паралимпиада 2021 в Токио: где смотреть Паралимпийские игры 2020, кто покажет и на каких каналах…
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
Появились кадры последних секунд жизни дяди убитой в Тюмени девочки
Привет, синяя яма! ТОП-3 алкоголиков по знаку зодиака
Распад и нищета: что празднует Украина в день 30-летия независимости?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака