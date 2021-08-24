Арзамасова призналась, как назвала своего сына

Известная российская актриса, звезда кино и сериалов Елизавета Арзамасова поведала, как назвала своего сына. Звезда «Папиных дочек» родила первенца от фигуриста Ильи Авербуха в ночь на 15 августа. И спустя десять дней на своей странице в Instagram она сообщила, что имя малыша — Лев.

«Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Левушка», — подписала актриса снимок, на котором запечатлена крохотная ножка младенца.

Instagram @liza_arzamasova

Малыш появился на свет в одной из столичных клиник, счастливый отец поддерживал супругу, был рядом. Как рассказывал Илья Авербух ранее, у них с Лизой получился настоящий богатырь — мальчик весом 3800 граммов, и ростом в 53 сантиметра.

О романе 26-летней Арзамасовой и 47-летнего Авербуха стало известно лишь год назад, хотя вместе они гораздо дольше. Публика не знала и о планах пожениться — только после постов звезд в социальных сетях фанаты поняли, что их кумиры побывали в ЗАГСе. В апреле знаменитости разместили в микроблогах видео, из которого по округлившемуся животу актрисы стало ясно — скоро семья обретет наследника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что психолог рассказала о конфликте между Арзамасовой и Авербухом после родов. Молодая актриса на днях подарила фигуристу сына. Наталья Панфилова уверена, что влюбленные уже успели поссориться из-за наследника.