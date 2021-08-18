Психолог рассказала о конфликте между Арзамасовой и Авербухом после родов

В конце прошлой недели актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями. У пары родился сын, но имя его до сих пор неизвестно. Нет, не потому, что звездные родители делают из этого большую тайну. Они признались, что пока еще не определились с выбором. Психолог считает, что у влюбленных есть большая проблема.

Сплошной негатив?

Эксперт в области семейных отношений Наталья Панфилова уверена: если Арзамасова и Авербух не наградили наследника именем сразу после рождения, значит, между ними есть серьезные разногласия. По словам эксперта, на малыше родительский конфликт может очень серьезно отразиться.

«Главное, чтобы было без скандалов и ругани. Раз так долго думают — значит, есть споры, а имя ребенка не должно ассоциироваться с конфликтом. Нужно называть так, как хотят родители. Но не следует перегружать имя, придавать ему ассоциации с историческими личностями и ждать, что ребенок будет новым „Петром Великим“ или „Александром Македонским“», — цитирует Панфилову портал BLITZ+.

Сами знаменитости никак не комментируют слухи. Они считают, что о рождении малыша и сопутствующих нюансах необязательно всем рассказывать. Елизавета Арзамасова, в частности, настаивает на том, чтобы журналисты не лезли в ее личную жизнь. От ответов на каверзные вопросы актриса всегда элегантно уходит.

Instagram @liza_arzamasova

«Дни.ру» напоминает, что Илья Авербух сообщил о рождении наследника 14 августа. Он отметил, что молодая супруга подарила ему «настоящего богатыря». Вес у малыша — 3,8 килограмма, а рост — 53 сантиметра. Известно, что роды Арзамасовой прошли без эксцессов. Девушка и ее первенец чувствуют себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известный физиогномист заподозрила Елизавету Арзамасову в откровенной лжи перед родами.