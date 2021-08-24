Умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

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Виктория Андреева
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Знаменитому музыканту было 80 лет. Точная причина смерти артиста пока не названа.

Умер барабанщик рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

Фото: globallookpress.com / imago stock&people

Барабанщик легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил официальный представитель музыканта Бернард Доэрти. Грустная новость вскоре появилась и на странице коллектива в Twitter.

«С прискорбием сообщаем, что Чарли Уоттс скончался. Он умер в Лондоне, в госпитале, сегодня утром. Семья была рядом. Чарли был прекрасным мужем, отцом, дедушкой и одним из лучших барабанщиков», — говорилось в сообщении.

Точная причина смерти артиста пока не названа. Однако известно, что около трех недель назад он перенес операцию. Врачи запрещали барабанщику гастролировать и ходить на репетиции, отмечая, что ему нужен полный покой.

Из-за «медицинской процедуры» Чарли должен был пропустить осеннее турне по США. Он грустил и обещал фанатам, что вскоре оправится и вновь порадует их.

«После всех страданий, которые причинил нашим поклонникам COVID, я меньше всего хочу, чтобы люди, купившие билеты, были вновь разочарованы очередным переносом сроков или отменой тура. Поэтому я попросил своего хорошего друга Стива Джордана заменить меня», — заявлял перед смертью Чарли Уоттс.

Какие именно проблемы со здоровьем были у барабанщика — никто не знает. Говорить об этом он не любил. Лишь изредка отмечал, что испытывал «легкое недомогание», напоминает NEWS.RU. Фанаты скорбят о невосполнимой утрате.

Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне в простой семье. С самого детства он увлекался музыкой и мечтал давать большие концерты. В группу The Rolling Stones барабанщик пришел в 1963 году. В 2016 году Уоттс занял 12 место в рейтинге «100 Величайших барабанщиков всех времен и народов» по версии журнала Rolling Stone. Его таланту можно только позавидовать.

На долю Уоттса выпало немало испытаний. Из-за проблем с алкоголем и наркотиками в свое время он едва не потерял семью. А в 2004 году врачи обнаружили у музыканта рак горла. Он прошел курс радиотерапии, и проблему, к счастью, удалось решить. Могла ли онкология вернуться — пока неясно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бас-гитариста группы ZZ Top Дасти Хилла.

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