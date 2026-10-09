«Удар под дых»: подросток разбил дверь дома, где семья прощалась с умирающим отцом

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 37 0

Кто же так ненавидел мужчину, что решил насолить ему в последние часы жизни?

Камень разбил дверь дома умирающего мужчины — подробности

Фото: www.globallookpress.com/PsychoShadow

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Metro: подросток разбил дверь дома, где семья прощалась с умирающим отцом

Полиция разыскивает подростка, который бросил камень в стеклянную входную дверь дома 50-летнего Барри Миллуорда. Мужчина в это время находился дома с семьей в последние часы своей жизни. Об этом сообщило Metro.

Сыновья умирающего Барри, Адам и Дэррил, вместе с тетей Сарой смотрели фильм, когда услышали громкий удар. В тот вечер они при помощи врачей и медсестер ухаживали за тяжело больным родственником.

Адам сначала решил, что отец упал с кровати. Однако затем близкие обнаружили разбитое стекло входной двери. Мужчина выбежал на улицу и увидел убегающего подростка. Тот сел в темный автомобиль и скрылся.

Семья выяснила, что камень взяли с клумбы в саду Барри. Примерно через девять часов после происшествия мужчина умер. Последние четыре месяца он боролся с раком четвертой стадии.

«Это и так было непростое время, которое мы переживали вместе, а то, что произошло, стало ударом под дых», — рассказал 31-летний Адам.

Родственники хотят понять, выбрали ли их дом случайно или действовали намеренно. Сын умершего подчеркнул, что отец пользовался любовью окружающих, и попросил причастного к случившемуся объяснить свой поступок.

Адам также упаковал камень и передал родственнику, работающему в полицейской криминалистике, для проверки на отпечатки.

В полиции сообщили, что сотрудники искали подозреваемого и его автомобиль в окрестностях. На момент публикации задержания не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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