Бацзы-совет дня на среду, 25 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы».

Среда — день «сбора урожая». Она отлично подходит для просьб о помощи, начала учебы и получения заслуженных наград. Если вы давно хотели, но никак не решались попросить прибавку к жалованью — смело идите к начальству.

На 25 августа также рекомендуется назначать встречу с потенциальными спонсорами или меценатами для презентации благотворительных проектов. Просите — и обрящите!

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз по китайскому гороскопу на неделю с 23 по 29 августа.