Алана Мамаева рассказала о многолетнем алкоголизме бывшего мужа

Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева рассказала подписчикам о своем отношении к алкоголю. Оказалось, это не очень приятная тема для Аланы из-за многолетнего алкоголизма экс-супруга.

«После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям», — откровенно призналась брюнетка в разделе сторис Instagram.

Instagram @alana_mamaeva

Алана и Павел Мамаевы развелись весной этого года после восьми лет брака. За эти годы на долю семьи выпало немало испытаний. Алане пришлось ждать мужа из тюрьмы, куда он попал осенью 2018-го за драку в центре столицы, прощать многочисленные увлечения другими девушками, и, как теперь оказалось, еще и проблемы супруга с алкоголем.

Поклонники регулярно поддерживают девушку в социальных сетях, призывают не падать духом и подчеркивают, что Павел сам не знает, что потерял.

«Это больше, чем женщина. Мать, потрясающая и верная жена! Сильная женщина. Павел и мизинца не достоин! Не знаю, как она все терпела! Памятник поставить надо!»

«Смотрю и поражаюсь, на кого бывший вас променял (сочувствую ему искренне)»;

«Я реально не понимаю мужиков… Как такой женщине можно изменить?!» — недоумевают в сети.

Instagram @alana_mamaeva

Известно, что после расставания с Аланой, Павел недолго переживал и стал встречаться Надеждой Санько, которая, по словам экс-супруги футболиста, была ее достаточно близкой подругой. Теперь же Надежда отрицает дружеские отношения с Аланой и отзывается о бывшей жене своего возлюбленного крайне негативно.

«Я делилась с ней всем сокровенным. Надежда — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом. Как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня Алису (дочь Аланы и Павла, — Прим. ред.)» — ранее заявляла Алана.

Дети известной пары быстро стали причиной для дополнительных споров и разбирательств. У бывших супругов Мамаевых есть общая дочь Алиса, а также сын Алекс от первого брака Аланы с кикбоксером Липовым. Модель неоднократно жаловалась, что Мамаев не платит ей алименты и не признает своим сына, которого долгие годы воспитывал, как родного.

Как ранее писал 5-tv.ru, сам Павел Мамаев после расставания с супругой заявлял, что ни о чем не жалеет и вполне счастлив в новых отношениях.