Адвокат назвал последствия запроса Бастрыкина для дела об избиении сына Пьехи
По словам знаменитого артиста, его маленького Петю избила соседка. После инцидента мальчика пришлось госпитализировать. Громкий скандал привлек внимание Следственного комитета РФ.
Фото: Instagram @wolfieha
Громкий конфликт с избиением сына Стаса Пьехи супругой известного футбольного арбитра Ириной Безбородовой вышел на новый уровень. Доклад по резонансному делу затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. О том, как это отразится на ходе расследования Газете.ру рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
«К нему (к делу — прим.ред.) могут отнестись более серьезно, не спустят на тормозах и направят в суд», — уверен Калинов.
Также эксперт отметил, что окончательная квалификация делу будет присвоена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна ответить на вопрос — к какой степени вреда здоровью относятся повреждения, причиненные мальчику.
По словам Калинова, дело будет направлено в суд, а Ирина Безбородова получит обвинительный приговор, если только не примирится с потерпевшими.
«Но, думаю, примирения там не будет», — уверен Калинов.
Кроме того, адвокат прокомментировал информацию о ходатайстве об избрании меры пресечения в отношении Безбородовой. По мнению эксперта, в такого рода делах возможны два варианта — обязательство о явке либо подписка о невыезде и надлежащем поведении. В первом случае обвиняемая обязана явиться по первому требованию дознавателя, во втором — находиться по своему домашнему адресу и не покидать пределы региона.
«Другой меры пресечения никто избирать не будет», — отметил Калинов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдита Пьеха вмешалась в скандал с избиением правнука. Звезда эстрады до сих пор не может оправиться от кошмарного инцидента. Равно, как и ее любимый семилетний Петя. После потасовки с соседкой у ребенка выявили серьезную психологическую травму.
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