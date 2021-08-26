Адвокат назвал последствия запроса Бастрыкина для дела об избиении сына Пьехи

Громкий конфликт с избиением сына Стаса Пьехи супругой известного футбольного арбитра Ириной Безбородовой вышел на новый уровень. Доклад по резонансному делу затребовал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. О том, как это отразится на ходе расследования Газете.ру рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«К нему (к делу — прим.ред.) могут отнестись более серьезно, не спустят на тормозах и направят в суд», — уверен Калинов.

Также эксперт отметил, что окончательная квалификация делу будет присвоена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна ответить на вопрос — к какой степени вреда здоровью относятся повреждения, причиненные мальчику.

По словам Калинова, дело будет направлено в суд, а Ирина Безбородова получит обвинительный приговор, если только не примирится с потерпевшими.

«Но, думаю, примирения там не будет», — уверен Калинов.

Кроме того, адвокат прокомментировал информацию о ходатайстве об избрании меры пресечения в отношении Безбородовой. По мнению эксперта, в такого рода делах возможны два варианта — обязательство о явке либо подписка о невыезде и надлежащем поведении. В первом случае обвиняемая обязана явиться по первому требованию дознавателя, во втором — находиться по своему домашнему адресу и не покидать пределы региона.

«Другой меры пресечения никто избирать не будет», — отметил Калинов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдита Пьеха вмешалась в скандал с избиением правнука. Звезда эстрады до сих пор не может оправиться от кошмарного инцидента. Равно, как и ее любимый семилетний Петя. После потасовки с соседкой у ребенка выявили серьезную психологическую травму.