🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Рак, сегодня вам предстоит заниматься рутинной работой. Да, не всегда это приятно. Зато никто не будет мучить вас надоедливыми просьбами. Это уже большой плюс. Не ленитесь, делайте все максимально качественно. Вы должны помнить о репутации.

Близнецы, 27 августа для вас — прекрасный, спокойный день. Можете заниматься всем, чем душе угодно. Однако не забудьте уделить несколько часов дорогим людям. Если кого-то долго не видели — хотя бы позвоните. Вечер идеально провести в компании друзей, ну или собрать за ужином всю большую семью.

Телец, этот день ознаменуется романтическими приключениями. Если у вас уже есть вторая половинка — уделите ей максимум внимания. Если любимого человека нет — смело соглашайтесь на свидания и встречи. Будьте открыты миру, не стесняйтесь сегодня своих чувств.

Овен, сегодня лучше отказаться от деловых переговоров и крупных сделок. Конечно, ничего страшного не случится, если вы отправитесь на встречу по приказу начальника. Но и особого результата ждать не стоит. 27 августа вам стоило бы заняться домом и бытом. Это позволит отвлечься от рабочих забот.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 августа, на убывающей Луне в Тельце не исключены конфликты и ссоры. Чтобы их избежать, нужно подходить с «холодной» головой к решению любых вопросов. Сегодня хорошо заниматься домашними делами. Также важно уделить внимание близким и родным.

♌ Лев

Лев, при всей своей мудрости порой вы слишком наивно относитесь к людям. Им не стоит слепо доверять. Вы занимаете хорошее положение. Есть вероятность, что кому-то очень захочется вас подставить. В любых ситуациях действуйте осторожно. Рассчитывайте только на свои силы.

Космический совет: будьте внимательны к окружающим.

♍ Дева

Дева, 27 августа вам необходимо настроиться на серьезную работу. Будьте максимально собраны. Не исключено, что именно сегодня решится судьба проекта всей вашей жизни. Будьте осторожны в общении с людьми, не опускайтесь до выяснения отношений. Спокойствие и холодный расчет — вот ключи к вашему счастью.

Космический совет: держите под контролем все и всех.

♎ Весы

Весы, все складывается наилучшим образом, ликуйте! Если кажется, что есть какие-то проблемы, — поверьте, это мелочи. Все решаемо, если приложить немного усилий. Вы заслуживаете то, что имеете. Скажите Вселенной спасибо за все.

Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня вам запрещено соглашаться на авантюры. Особенно, на сделки, связанные с деньгами. Никакой выгоды из этого не получится. А вот седых волос на голове может прибавиться. Будьте внимательны и щепетильны в делах. Идеальный вариант для вас — провести этот день дома, где никто не потревожит покой.

Космический совет: не вкладывайте деньги в сомнительные проекты.

♐ Стрелец

Стрелец, 27 августа для вас — сложный день. Все документы и всю поступающую информацию придется перепроверять по несколько раз. Любая мелкая оплошность в ближайшее время может обернуться серьезными проблемами. Не ленитесь работать сегодня чуть дольше, чтобы завтра чувствовать себя в безопасности.

Космический совет: остерегайтесь обмана. ♑ Козерог Козерог, если вы чувствуете, что медленно погружаетесь в депрессию, вам необходимо срочно обратиться к врачу. Стресс на работе и дома накладывает свой отпечаток. С этим ничего нельзя поделать. Помните: ваше будущее — в ваших руках. Если начнете себя жалеть и любить — дальше будет хуже. Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♒ Водолей

Водолей, август — непростой месяц. Во многом потому, что он знаменует собой завершение очередного временного цикла. Вы наверняка очень устали от всевозможных интриг и передряг. Но, пожалуйста, немного терпения. С наступлением сентября ваша жизнь наполнится приятными сюрпризами. Расслабьтесь и помедитируйте — настройтесь на приятную волну.

Космический совет: будьте готовы к кардинальным переменам.

♊ Рыбы

Рыбы, вы так много трудитесь, что внутренняя энергия почти иссякла. Вам необходима срочная перезагрузка! Звезды намекают: вы ничего нее потеряете, если на несколько дней выпадете из рабочего процесса. Так что, отставить страхи — вперед, отдыхать!

Космический совет: найдите время для отдыха.

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