Рунический гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет представителей каждого знака зодиака на неделе с 23 по 29 августа. Эксперт неоднократно предсказывал важные события в жизни звезд, а также мировые катастрофы. Редкий дар — видеть будущее при помощи рун, помогает ему предупреждать людей о возможных рисках, указывать им на неожиданные перемены в жизни.

Овен

Вуньо, перевернутая беркана и эйваз говорят о том, что на этой неделе Овнов могут ждать серьезные перемены в каких-то важных делах. Вы точно сможете достичь нужных результатов. Для того, чтобы использовать все имеющиеся у вас возможности, придется потратить немало сил.

Телец

Эйваз, иса и соуло дадут вам отличные возможности для того, чтобы изменить то, что уже давно требует вашего внимания. До некоторых дел у вас не доходили руки, но в этот промежуток времени они точно будут завершены.

Близнецы

Уруз, иса и манназ дадут вам шанс сохранить отношения и научиться лучше взаимодействовать с окружающим людьми. На этой неделе вы сможете упрочить старые контакты и связи, а также приобрести новые, создав взаимовыгодные отношения.

Рак

Перевернутый турисаз, лагуз и дагаз позволят вам избежать сложностей и преодолеть существующие препятствия. Но Ракам придется провести переоценку своих целей для перехода на следующий этап развития.

Лев

Перевернутый уруз, иса и лагуз говорят о том, что в ближайшие семь дней у вас будет недостаточно ресурсов для серьезных дел. Ваши возможности в этот промежуток времени могут быть ограничены. Также сейчас вам следует прислушаться к своей интуиции — она даст правильный совет.

Дева

Соуло, иса и перевернутая кено говорят о том, что для того, чтобы вы смогли реализовать себя, необходимо создать четкий план действий. В данный промежуток времени в вас раскроется творческий потенциал. Необходимо только правильно выбрать сферы, в которых стоит его показывать.

Весы

Эваз, перевернутая кено и уруз дают вам хорошие возможности для накопления информации и для ее использования, а также для любых новых дел и начинаний. В этот промежуток времени может появиться ряд сложностей, связанных с достоверностью данных.

Скорпион

Отал, эйваз и перевернутый турисаз говорят о том, что у вас накопились проблемы в различных сферах жизни. В этот промежуток времени вы сможете их преодолеть. Вам также стоит поработать над правильным восприятием реальности, прежде чем переходить к реализации дел в физическом мире.

Стрелец

Ингуз, феху и йера дадут вам благоприятные условия для трудовой деятельности. Любые ваши усилия принесут плоды и помогут улучшить финансовое положение. В то же время, этот период может быть связан с повышенной эмоциональностью.

Козерог

Перевернутая кено, вуньо и иса советуют сконцентрироваться на поиске зоны комфорта и удобства. В этих сферах возникла необходимость создать гармонию. Именно ее не хватает для того, чтобы суметь использовать все свои силы.

Водолей

Наутиз, перевернутая кено и тейваз с одной стороны дают вам прекрасные силы для больших достижений и преодоления различных сложностей. С другой стороны — советуют обратить внимание на ресурсы, которых сейчас не хватает. Вам необходимо проанализировать те возможности, которые у вас есть.

Рыбы

Перевернутая беркана, ансуз и хагалаз говорят о том, что нужно вспомнить о тех возможностях, которые вы упустили ранее. Вам стоит постараться наладить важные контакты и коммуникации и убедить необходимых людей в своей правоте.

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