Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 12 по 18 октября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 12 по 18 октября.

Астрологическая обстановка будет определяться фазой растущей Луны — когда лучше всего начинать новые дела, и продолжением ретроградного движения Венеры.

Ретроградная Венера в Скорпионе — главный дирижер недели, заставляющий все снова и снова возвращаться к незавершенным вопросам в любви, деньгах, самоценности. Повышается вероятность возврата экс-возлюбленных. При этом могут вскрыться не самые приятные стороны близкого вам человека или бизнес-компаньона.

Плутон усиливает теневые стороны Венеры: манипуляции, ревность, собственничество, абьюз, зависимость или подчинение вплетаются в канву взаимоотношений и в итоге провоцируют кризис. Роковая любовь или драматическая развязка неминуемы, если не взять под контроль свое поведение и эмоции.

В финансах будьте осторожны с крупными покупками и инвестициями. Не стоит экспериментировать с внешностью или кардинально менять имидж. Лучшим решением будет не подавлять эмоции, а выявить и поработать с ними. В отношениях стоит выйти на откровенность и довериться партнеру. Именно такой подход может вывести ваш союз на новую глубину.

Меркурий, как главный коммуникатор космоса, также проходит путь по таинственному Скорпиону, давая возможность разуму погружаться глубоко и узреть самую суть. Мы начинаем разбираться в том, что раньше казалось или сложным или неочевидным. Кто-то открывает для себя психологию, изучает основы финансовой грамотности, проявляет интерес к эзотерическим знаниям. В общем, манит все, что скрыто или приносит прибыль.

В ежедневный распорядок входят предпринимательство, деловая коммуникация, научная карьера, углубленная учеба, принятия важных решений. Однако, стоит сделать оглядку на напряженное влияние Юпитера. Склонность к преувеличениям, трудности с видением общей картины и балансом между реальными фактами и большими идеями вызывают искажения в нашей картине мира.

Но если правильно распределить космический поток, то появляется много новых идей и контактов. Причем особенно ценными окажутся контакты с авторитетными, мудрыми и влиятельными людьми, которые могут дать ценный совет или подтянуть на соответствующий уровень.

Солнце в дипломатических Весах смягчит гнет Скорпиона и поможет сфокусироваться на поиске справедливости и баланса. Основная жизненная энергия сейчас сосредоточена на установлении равноправных и гармоничных связей. Ради того, чтобы избежать конфликтов, люди склонны к компромиссам. Возможна некоторая нерешительность, поэтому главный вызов — научиться говорить «нет» и отстаивать свои интересы.

Великолепный Юпитер делает гармоничный аспект к Светилу, открывая возможности для удачи и развития. Растут амбиции, желание успеха, популярности, богатства. Мы постоянно стремимся куда-то вверх и видим возможности роста. Самое время с уверенностью использовать свой потенциал, чтобы наращивать популярность в социуме.

Призыв к активности и демонстрации себя также идет от Марса во Льве. В содружестве с Сатурном получится проявить профессионализм, организаторские способности, показать высокое качество работы. Главное, чтобы наши действия видели и оценили окружающие.

Вишенкой на торте выступит Плутон. С середины недели главный трансформатор останавливается в ретроградности и готовится стать директным. Это точка бифуркации — мы получаем возможность обнаружить слабые места и начать их усиливать. Завершается период внутренней сонастройки с глобальными коллективными процессами и переоценки своего места в новом мире. Постепенный выход из «подполья» крупных бизнес-проектов, новых лидеров, финансовых перспектив набирает обороты.

Ключевая рекомендация на этот период — анализ и ревизия без импульсивных решений и выяснения отношений «на эмоциях». Приведите мысли и дела в порядок. Для желающих становиться сильнее, используйте помощь звезд для раскрытия творческого таланта, артистизма, умения завоевывать популярность.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов благоприятное время для флирта и укрепления отношений. Основная задача — искать баланс и стремиться к гармонии в партнерстве. Не забывайте при этом отстаивать свои интересы как в личных, так и в деловых отношениях. Не позволяйте нарушать личные границы. Спокойный и миролюбивый подход поможет найти понимание там, где раньше был тупик.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов в приоритете — семья и домашние посиделки, а также рутинные и бытовые вопросы. Не откладывайте мелкий ремонт, разбор шкафа или рабочего стола, покупку нужных вещей для дома. Именно наведение уюта и порядка в своем пространстве даст ощущение контроля и спокойствия. Присмотритесь к полезному питанию и в целом к здоровому образу жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды создадут прекрасные ситуации, в которых можно проявить себя и свою харизму. Самопрезентация ваших лучших сторон сыграет на руку и окажется очень перспективной затеей. К тому же, вы с легкостью генерируете интересные идеи, креативные озарения и творческие мысли. Знакомство, начавшееся с совместного проекта или хобби, может перерасти в пылкую влюбленность.

Рак — гороскоп на неделю

Внимание Раков будет акцентировано на теме обустройства семейного гнездышка, обновления интерьера, покупки недвижимости. Это удачное время для решения бытовых и имущественных вопросов, а также для планирования крупной покупки. Есть шанс получить выгодное предложение или солидную скидку. Главная задача — сделать пространство для себя и своей семьи максимально удобным и безопасным.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя задаст деловой тон. Высокая активность и общительность приведут к замечательным результатам в процессе переговоров, обсуждения планов, обучения, налаживания полезной коммуникации. Даже короткий звонок или сообщение могут подкинуть хорошую идею и открыть новые возможности. Это подходящее время для завершения старых проектов и наведения порядка в документах. Не беритесь за несколько дел сразу, иначе вскоре почувствуете усталость и раздражение.

Дева — гороскоп на неделю

Дев могут посещать интуитивные прозрения насчет инвестиций и вложений, плоды которых можно будет собрать впоследствии. Вероятен дополнительный доход и выгодное приобретение вещей для комфорта и отдыха. Однако в финансовых вопросах стоит проявить осторожность и совершать крупные покупки только у надежных поставщиков. Будет очень полезно разобраться в расходах и составить бюджет. Позвольте себе на этой неделе быть не такими продуктивными, как обычно, и больше отдыхать.

Весы — гороскоп на неделю

Весам звезды рекомендуют — смело заявляйте о себе! Прилив дерзости и уверенности в своей неотразимости в этом очень поможет. Появляются новые идеи и интересные мысли для самопрезентации. Возможно, вы найдете хобби, которое принесет в вашу жизнь глоток свежего воздуха и разбудит дух реформатора. Хороший момент создать свое сообщество по интересам, чтобы воодушевить других на новые свершения.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов неделя характеризуется эмоциональной устойчивостью, что способствует серьезной работе, решению многих задач, принятию важных шагов. Можно надеяться на доверительный контакт с влиятельными людьми или представителями органов власти. Обратите внимание на благотворительность. Хороший эффект дадут детокс-процедуры, лечебный массаж, комплекс упражнений на укрепление костно-мышечного аппарата.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов начинает манить все далекое и неизведанное. Ветер перемен зовет в путешествия, чтобы расширять свой кругозор и мировоззрение. Возможен неожиданный, но благополучный выход из проблемной ситуации. Появляется шанс проявить инициативу там, где раньше не решались, и обнаружить шквал захватывающих перспектив. Прислушайтесь к советам авторитетных лиц или духовных гуру.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов — это время для спокойной, но очень продуктивной работы, которая заложит фундамент на длительный период. Вы способны увидеть слабые места других людей и удачно использовать их в своих целях. Эмоциональный и волевой подъем отлично подойдет для решения административных вопросов, укрепления текущей позиции, наведения порядка в документах. Звезды готовы продвинуть вас по карьерной лестнице или повысить социальный статус.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи получат великолепную возможность войти в отношения с иностранцем или представителем мира богемы. Путешествия и романтические поездки в эти дни доставят массу удовольствий и незабываемых приключений. Вам по вкусу активная социальная жизнь, и вы располагаете окружающих к себе своим обаянием. Благоприятно сказывается на отношениях личного и делового формата совместное участие в культурных, развлекательных или религиозных мероприятиях.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы почувствуют улучшение физического состояния, внутреннюю собранность и желание навести порядок в рабочих делах. Используйте удачный момент, чтобы завершить зависшие задачи и из состояния «плыву по течению» перейти к конкретным целям и результатам. При этом следует урегулировать график работы так, чтобы обязательно оставлять в нем окна для отдыха. Если есть возможность попросить о помощи коллег, не стесняйтесь — окружающие сейчас настроены доброжелательно.

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