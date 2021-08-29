Бацзы-совет дня на воскресенье, 29 августа

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Игорь Рязов
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Сегодняшний день идеально подходит для одного единственного дела, которое можно делать множеством способов.

Бацзы-совет дня на воскресенье, 29 августа

Фото: depositphotos / Rtn_studio

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в воскресенье, 29 августа?

Воскресенье — идеальный день для того, чтобы проводить очистительные практики. Займитесь своим телом, очистите помыслы, проведите обряды расставания, прощения и принятия.

Если все и так идеально — можете начать ремонт. Очищение жилища — тоже правильное воскресное дело. Чистота — залог здоровья!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.

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