Расписались по-тихому: бывший муж Пелагеи взял в жены дочь миллионера

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Виктория Андреева
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Хоккеист Иван Телегин души не чает в бизнес-леди Марии Гончар. Отношения пара официально узаконила днем 29 августа.

Фото, видео: ТАСС / Колпакова Елена; Instagram @alya.spb

После длинного и скандального бракоразводного процесса с певицей Пелагеей хоккеист Иван Телегин, наконец, начал новую жизнь. Теперь он — супруг дочери миллионера из Нижневартовска, бизнес-леди Марии Гончар. Свои отношения пара официально узаконила несколько часов назад.

Друзья влюбленных уже выкладывают праздничные фото в Instagram. Событие молодые решили отмечать в узком кругу. Телегин выбрал для росписи классический черный костюм без бутоньерки. Гончар же блистала в незаурядном коротком платьице белого цвета с плиссированными рукавами и корсетной частью. Никаких роскошных бриллиантов, «вавилонов» на голове и броского макияжа — все максимально сдержанно.

Судя по фото и видео, снятым после церемонии, Мария выглядит крайне счастливой. Иван порой серьезен, но блеск в глазах выдает бесконечную радость.

Instagram @alya.spb

«Дни.ру» напоминают, что в браке с певицей Пелагеей Иван Телегин состоял почти четыре года. В 2017-м у супругов родилась дочь Таисья. Зимой 2020 года влюбленные развелись официально.

Артистка продолжает требовать справедливого раздела имущества, суды не прекращаются. Точная причина распада союза неизвестна. Однако по некоторым данным, спортсмен мог изменять матери своей маленькой дочки.

Новая жена поддерживает Телегина во всех начинаниях. Она считает хоккеиста самым лучшим мужчиной на свете и не забывает упомянуть об этом при каждом удобном случае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Телегин признал сына от бывшей любовницы без ДНК-теста.

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