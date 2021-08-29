Подруга изнасилованной и убитой в Башкирии девочки: «Ей заткнули рот ее вещами»

|
Карина Исхакова
Эксклюзив 1 014

Трагедия произошла, когда компания подростков отмечала день рождения одной из девочек.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Подруга погибшей 15-летней девочки в Башкирии рассказала жуткие детали убийства подростка. По словам знакомой жертвы, девочке затыкали рот вещами во время изнасилования. Как она могла ввязаться в такую чудовищную ситуацию, подруга не понимает. Ее приятельница всегда отличалась примерностью и мягким характером. 

«Как мне рассказали, они заткнули ей рот ее же вещами, чтобы она не кричала. Я не верю в это вообще. Я сколько плакала. Она все время все рассказывала, даже то, что она была девственницей. Она была добрая, с маленькими ребятами с детского сада общалась. Хорошо училась, не гуляла по клубам. Она все время приезжала ко мне, у мамы отпрашивалась. Я часто к ним в гости ездила», — рассказала девочка.

Она также отметила, что один из подозреваемых участвовал в следственном эксперименте. Молодой человек при помощи манекена воспроизвел весь тот ужас, которому подверглась перед смертью девочка.

«Соседи Умита (имя одного из подозреваемых — Прим. ред.) рассказали, что он показывал, как совершил насильственные действия сексуального характера и уносил ее. Они в окно смотрели, как он это на манекене показывает», — вспомнила подруга жертвы. 

Соседка предположительного преступника в интервью 5-tv.ru также поделилась подробностями о нем. Оказывается, за ношей  раньше были замечены хулиганские поступки и неадекватные выходки. 

«Семья Умита приехали (в село Питяково), когда ему было лет шесть-семь. Даже тогда был хулиганом, вскрыл садик и разбомбил там все. Потом они уехали, слава богу, и вот недавно вернулись. Ничего хорошего я сказать о нем не могу. Женя был неплохим парнем, пока не вышел во взрослую жизнь. Рос честным парнишкой, потом пошел по скользкой дорожке, начал врать, видимо не работает. С такими страшно оставаться, девчонку сгубили. Девочка была скромная, симпатичная, но не в ту компанию попала видимо», — рассказала местная жительница.

5-tv.ru

Следствие установило, что компания подростков отмечала день рождения одной из девочек 26 августа. К несовершеннолетним присоседились двое молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. По версии следствия, они изнасиловали одну из гостей. Далее подозреваемые ее задушили, а тело спрятали в яме возле дома. По факту убийства возбужденно уголовное дело, задержанные сознались в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, что руководитель следственного управления Республики Башкортостан взял на личный контроль расследование об убийстве 15-летней девочки.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.99
0.25 87.03
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
ТОП-5 женских имен, обладательницы которых вечно пребывают в плохом настроении
3:23
Не считаясь ни с чем: Пентагон умолчал о жертвах взрыва в Кабуле
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
2:35
Фюзеляж упавшего в озеро вертолета Ми-8 подняли со дна на Камчатке
2:34
Муж Кудрявцевой пригрозил Андреасяну за оскорбления жены
2:12
Названы российские сладости, которые приводят японцев в восторг

Сейчас читают

«Салернитана» — «Рома» — 0:4, результат матча чемпионата Италии, 29 августа 2021 года
Домашний любимец: как живет человек-гиена
Сотни посылок AliExpress на свалке растащили за час в Екатеринбурге
Молодой муж Федункив вытер губы после поцелуя на свадьбе
Позаботьтесь о себе! Астропрогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...