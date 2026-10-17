Кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ. Лучшее видео из зоны СВО

После выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне СВО. Перед вылетом экипаж получил координаты ВСУ.
В ходе задания был нанесен удар ЛМУР по цели, подтвержденной разведкой. После выполнения задачи вертолет вернулся на аэродром.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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