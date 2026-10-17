Кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 37 0

После выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ в зоне СВО. Перед вылетом экипаж получил координаты ВСУ.

В ходе задания был нанесен удар ЛМУР по цели, подтвержденной разведкой. После выполнения задачи вертолет вернулся на аэродром.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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