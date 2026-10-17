«Двойной смысл»: жена военкора «Известий» Еремина о значении песни про Моторолу

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 34 0

Текст трека оказался посвящен не только знаменитому комбату ополченцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Виктория Еремина: песня военкора Семена Еремина про Моторолу имеет двойной смысл

Песня погибшего военкора «Известий», кавалера Ордена Мужества Семена Еремина, посвященная комбату ДНР Мотороле, наделена двойным смыслом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила его жена Виктория.

«У песни есть двойной смысл. Потому что, конечно же, это Моторола, но вообще мотор — камера, мотор. Семен писал песню про ту работу, которую он делал всю свою жизнь», — рассказала супруга военкора.

По словам Виктории, песня была написана примерно пять лет назад. Музыка была одним из главных увлечений Еремина. Виктория вспоминает, как ее муж исполнял рэп дома под громкий бит из динамиков, и это слышала вся улица.

О своем супруге Виктория рассказала, как о человеке с большим сердцем и глубоким умом, чутком и внимательном к ближним.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный проект «Рэп Взвод» выпустил песню авторства Семена Еремина, которая посвящена комбату ополченцев ДНР Арсену Павлову с позывным Моторола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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