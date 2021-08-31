Присмотритесь к близким людям! Бацзы-совет дня на вторник, 31 августа
Кто-то точно проиграет, а кто-то сможет получить приятный сюрприз от энергий дня.
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5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 31 августа?
Вторник – день баланса, когда все энергии будут стремиться к равновесию. Это значит, что на выигрыш (любой) во вторник рассчитывать не стоит. Чтобы получить от энергий дня максимум, лучше потратьте силы на выравнивание взаимоотношений с важными для вас людьми.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.
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