Присмотритесь к близким людям! Бацзы-совет дня на вторник, 31 августа

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Карина Бернтгольц
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Кто-то точно проиграет, а кто-то сможет получить приятный сюрприз от энергий дня.

Присмотритесь к близким людям! Бацзы-совет дня на вторник, 31 августа

Фото: Depositphotos / VadimVasenin

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 31 августа?

Вторник – день баланса, когда все энергии будут стремиться к равновесию. Это значит, что на выигрыш (любой) во вторник рассчитывать не стоит. Чтобы получить от энергий дня максимум, лучше потратьте силы на выравнивание взаимоотношений с важными для вас людьми. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.57
-0.42 86.81
-0.22
Какой вы запах согласно знаку зодиака

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