Присмотритесь к близким людям! Бацзы-совет дня на вторник, 31 августа

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 31 августа?

Вторник – день баланса, когда все энергии будут стремиться к равновесию. Это значит, что на выигрыш (любой) во вторник рассчитывать не стоит. Чтобы получить от энергий дня максимум, лучше потратьте силы на выравнивание взаимоотношений с важными для вас людьми.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на завершающуюся неделю.