Король и королева поколения: История любви Моргенштерна и Дилары

Сердце скандального рэпера занято с начала его карьеры. Несмотря на бунтарский нрав, смелые тексты песен, Моргенштерн оказался однолюбом. Уже почти пять лет он предан одной девушке — Диларе Зинатуллиной. Летом 2021-го молодая пара обручилась, а 31 августа состоялась долгожданная свадьба. Как развивались отношения одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса, рассказывает 5-tv.ru.

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Моргенштерн и Дилара познакомились на вечеринке у общих друзей в 2017-м. Тогда начинающему рэперу и YouTube-блогеру было 19 лет, а девушке — 17. Алишер вел себя развязно, пил водку из графина, что шокировало скромную Дилару. У парня было много татуировок и дреды, девушка назвала его «кабаном с дредами». Казалось, что такой молодой человек как Моргенштерн ей не по зубам, но они подружились. Кроме того, их родители были знакомы и не воспрепятствовали общению детей.

Фото: Instagram @ influesii

Общение в формате дружбы длилось около года, а потом переросли в романтические. Пара начала встречаться и жить вместе. Дилара поддерживала Моргенштерна в его стремлении стать популярным артистом. Но слава сыграла с их любовью злую шутку: рэперу «снесло голову» от популярности, захотелось разнообразия в плане личной жизни. Тогда в истории их отношений случился первый разлад.

Погулял — вернулся навсегда

В 2019-м пара официально объявила о расставании. У каждого была своя версия разрыва отношений. Дилара считала, что причиной стало желание Моргенштерна развиваться в музыкальном плане, а отношения ему мешали, поделилась она на своем YouTube-канале. Девушка решила поддержать его и отпустила. Сам Алишер объяснил разрыв тем, что предложил Диларе свободные отношения, но она отказалась. Также он признался на YouTube-шоу «Подруги», что просто «загулял».

Фото: Instagram @morgen_shtern

Несмотря на расставание, Моргенштерн и Зинатуллина продолжали общаться. Молодые люди выкладывали совместные фотографии. Спустя год пара воссоединилась, появившись вместе на дне рождения Егора Крида. После того, как они вместе провели отпуск, молодые люди больше не расставались.

Дело к свадьбе

Моргенштерн неоднократно заявлял, что хочет жениться на Диларе и иметь от нее кучу детей, но с предложением руки и сердца не торопился. Девушка опередила его, сама предложив пожениться. Дилара подарила возлюбленному кольцо с бриллиантом во время шабата в синагоге. Рэпер согласился, но спустя несколько недель уже сам позвал Зинатуллину замуж во время съемок клипа.

Фото: Instagram @ influesii

Моргенштерн и Дилара поженились 31 августа. Судя по фото и видео из Instagram, они решили сделать свадьбу в стиле 90-х или начала 2000-х. Для гостей приготовили необычный торт из конопляной муки, который весил 666 килограммов. Кондитер уточнила, что никаких побочных эффектов от кусочка лакомства не будет.