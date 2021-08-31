Конопляный торт весом 666 кг приготовили на свадьбу рэпера Моргенштерна

На свадьбу рэпера Алишера Моргенштерна и его избранницы Дилары Зинатуллиной кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов. Повар Марина Синицкая в беседе с 5-tv.ru пояснила, что никакого расслабляющего эффекта десерт оказывать не будет. Наоборот, конопляная мука — очень полезная — это отличный источник клетчатки. Свадебный торт-гигант будет 166,6 сантиметра в высоту. А главной фишкой изделия станут необычные фигурки на верхнем ярусе: жених в свадебном платье, держащий на руках невесту в мужском костюме.

«В этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, полцентнера сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и столько же конопляной муки. Этот наш авторский десерт, он не имеет никакого „волшебного“ эффекта. Он полезный и красивый, все захотят попробовать такой торт», — рассказала Марина Синицкая.

Рэпер, набивший себе татуировку на лице — число дьявола, даже на собственной свадьбе использует эту символику. Так, и праздничный торт рассчитан ровно на 666 гостей. Однако по словам кондитера, приглашенных на торжественно все-таки меньше.

«Торт всегда должен быть эффектным, вызывать эмоции, его должно быть видно даже на расстоянии. Это должно быть шоу, точно такое же, как когда артист выходит на сцену. Концепция самой свадьбы будет интересная, но все фишки мы не можем раскрывать», — кондитер решила оставить в секрете главные детали будущее торжества.

О дате и месте свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной — ничего неизвестно. По слухам, торжество, пройдет уже сегодня, 31 августа. Сейчас на набережной Тараса Шевченко в Москве организаторы готовят теплоход, на котором и должны отгулять свой праздник молодые.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинутуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Тогда артист был известен только в узких кругах. Избранница прошла с рэпером весь его нелегкий путь к популярности. Однако к концу 2019 года, они расстались, но на время.

В прошлом году влюбленные воссоединились. А в июле 2021-го на съемках одного из клипов кумир молодежи встал на одно колено перед своей возлюбленной. Примечательно, что до этого, девушка сама сделала предложение Алишеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы.