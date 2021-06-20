Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина официально объявили, что вскоре станут мужем и женой. Любопытно, что предложение руки и сердца сделал не Алишер (настоящее имя музыканта. — Прим. ред.), а его хрупкая невеста.

Обстоятельства помолвки были, стоит отметить, крайне необычными. Во-первых, все происходило в синагоге во время шабата, во-вторых, за одним из столов во время пиршества сидела мама Моргенштерна (публика увидела ее впервые), которая пришла в полный восторг от новости о грядущей свадьбе. В-третьих, в компании братьев-иудеев (о которых прежде никто не слышал) рэпер очень громко и нецензурно выражал радость. Ни служители синагоги, ни гости, ни родительница этим не были возмущены или хотя бы удивлены.

«Дорогая мать! Есть новость! Видишь эту женщину? Я давно в нее влюбился, сегодня вечером мы решили пожениться. Вот такой вот шабат, извините за мат, ****** (изрядно удивилась) мать!» — восклицал Алишер.

Как заявила Дилара, подарив кольцо своему спутнику, это он предложил ей сделать предложение, и она согласилась. И сделала предложение. Как уже было сказано выше, все очень сложно и запутанно. Моргенштерн, имеющий в арсенале наград премию «Женщина года», сообщил подписчикам, что срочно приступает к подготовке девичника и выбору платья для торжества.

«Да, девочки, завидуйте, выхожу за… жену! Большего счастья для „Женщины года“ и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене (****** (обалдеть), реально жене, получается), за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус „Главная шоуменка Рашки“. Она избавила нашу семью от типичного „Алишер сделал предложение Диларе“ и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы. Ну жена, реально… А произошло это чудо в синагоге, на моем первом шабате. Символично, шо пепец»: — сообщил рэпер подписчикам, опубликовав видео трогательного момента.

Как отметил Моргенштерн, он и его будущая супруга пока не иудеи, но культура народа им очень близка. Он также добавил, что знает — в шабат нельзя пользоваться телефоном, но очень благодарен сотруднику службы безопасности за нарушение канона. Именно телохранитель снял на видео помолвку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в СБУ ответили на иск Моргенштерна против запрета на въезд на Украину. Пресс-секретарь службы Артем Дехтяренко прокомментировал позицию ведомства в отношении рэпера.