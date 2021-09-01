«Купание» в розах и танцы голышом: свадьба рэпера Моргенштерна отгремела в Москве

Скандально известный рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина официально узаконили свои отношения. Свадьба влюбленных состоялась накануне. Торжество было пышным и даже мистическим. Позавидует любая звезда шоу-бизнеса!

Традиции

Представить, что знаменитый артист в 23 года захочет распрощаться с холостой жизнью, было невозможно. Но это действительно случилось. Как бы странно не звучало, отмечать свадьбу Моргенштерн решил по всем канонам. Началось все с эпичного выкупа в стиле 1990-х.

Утром 31 августа рэпер въехал во двор дома, где проживает Зинатуллина. Там его встретили журналисты и друзья, которые организовали предсвадебные конкурсы. Артист жутко матерился, но все время напоминал общественности, что очень любит Дилару.

На подъездной двери, на стенах лестничной площадки — везде красовались баннеры с поздравлениями, обращенными к жениху и невесте. Перед тем, как зайти в квартиру к любимой, Моргенштерну пришлось неслабо потрудиться: подруги блогера придумали массу испытаний. Здесь и монетки кидали, и ласковые слова говорили, и в верности клялись — чего только не было!

Instagram @morgen_shtern

Рэпер пришел в изумление, увидев Зинатуллину. Девушка облачилась в кокетливое белое платье с пышной юбкой от дизайнера Игоря Гуляева, став похожей на принцессу. Артист тут же бросился целовать и обнимать красотку, а затем вывел ее и посадил в легендарное авто марки Daewoo Nexia с бантиками и шариками — невесту жених сам довез до ЗАГСа.

«В 2017-м Алишер катал меня вот на этой машине! Он привез Nexia, чтобы в ЗАГС поехать!» — хохотала Дилара.

Король и королева поколения: История любви Моргенштерна и Дилары

Замужем

После официального обмена кольцами радости влюбленных не было предела. Моргенштерн танцевал буквально до упада. В какой-то момент он даже снял штаны — так весело ему было. Любимую рэпер носил на руках, кружил — Дилара таяла от счастья.

Праздновать торжество артист и блогер решили на теплоходе. На борту их встречали цыгане с караваем, а также знаменитые гости. Несмотря на то, что свадьба отмечалась в «традиционном русском» стиле, все вокруг было пронизано атмосферой мистики. Мама Моргенштерна, к примеру, явилась на мероприятие в бабочке с «дьявольской» цифрой 666. Кроме того, кондитеры доставили молодоженам торт весом в 666 килограммов, выполненный из конопляной муки.

Не обошлось на этом торжестве и без традиционной драки. Перед тем, как зайти на борт корабля, в схватке схлестнулись блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Что произошло между парнями, понять было сложно. Однако те активно обзывали друг друга и махали руками. Разняли разгоряченных неравнодушные гости.

Грандиозная вечеринка разделилась на две части: официальную и неофициальную. Празднование началось с выступления Моргенштерна и Зинатуллиной перед гостями. Дилара въехала на подиум на белом коне в костюме жениха и с сигаретой в руке. Ее встретил артист в платье невесты, помог слезть с лошади, отдал огромный кусок пенопласта и оба стали зачитывать любовные клятвы, «приправленные» шуточками «ниже пояса» и матершиной. Завершилась феерия обменом колец в виде наручников.

Тусовка века

После того как Алишер и Дилара еще раз провозгласили себя мужем и женой, слово передали их звездным гостям. Вела мероприятие журналистка Ксения Собчак, которая за вечер сменила не один наряд. К слову, она же участвовала и в организации выкупа.

Instagram @xenia_sobchak

Приехали поздравить новобрачных юморист Александр Ревва, блогеры Даня Милохин и Настя Ивлеева и другие, не менее знаменитые персоны. Влюбленным желали бесконечного счастья, вечной страсти и любви. Просили селебрити не забывать и о том, что рано или поздно будет нужно обзавестись потомством.

Моргенштерн и Зинатуллина, а также их гости весились до упада. В буквальном смысле. Пока кто-то смотрел на «голые» танцы с тарелками, молодожены «купались» в лепестках роз, лежа на полу. Они целовались, шептали друг другу нежные слова и хохотали. В общем, свадьба удалась на славу!

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теплоход, где отмечали свадьбу Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина остановила и обыскала полиция.