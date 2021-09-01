«Купание» в розах и танцы голышом: свадьба рэпера Моргенштерна отгремела в Москве

|
Виктория Андреева
1 309

Знаменитый артист взял в жены инфлюенсера Дилару Зинатуллину. Торжество отметили в стиле 90-х с элементами мистики. Подробности рассказывает 5-tv.ru.

Фото, видео: Instagram @influesii

Скандально известный рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина официально узаконили свои отношения. Свадьба влюбленных состоялась накануне. Торжество было пышным и даже мистическим. Позавидует любая звезда шоу-бизнеса!

Традиции

Представить, что знаменитый артист в 23 года захочет распрощаться с холостой жизнью, было невозможно. Но это действительно случилось. Как бы странно не звучало, отмечать свадьбу Моргенштерн решил по всем канонам. Началось все с эпичного выкупа в стиле 1990-х.

Утром 31 августа рэпер въехал во двор дома, где проживает Зинатуллина. Там его встретили журналисты и друзья, которые организовали предсвадебные конкурсы. Артист жутко матерился, но все время напоминал общественности, что очень любит Дилару.

На подъездной двери, на стенах лестничной площадки — везде красовались баннеры с поздравлениями, обращенными к жениху и невесте. Перед тем, как зайти в квартиру к любимой, Моргенштерну пришлось неслабо потрудиться: подруги блогера придумали массу испытаний. Здесь и монетки кидали, и ласковые слова говорили, и в верности клялись — чего только не было!

Instagram @morgen_shtern

Рэпер пришел в изумление, увидев Зинатуллину. Девушка облачилась в кокетливое белое платье с пышной юбкой от дизайнера Игоря Гуляева, став похожей на принцессу. Артист тут же бросился целовать и обнимать красотку, а затем вывел ее и посадил в легендарное авто марки Daewoo Nexia с бантиками и шариками — невесту жених сам довез до ЗАГСа.

«В 2017-м Алишер катал меня вот на этой машине! Он привез Nexia, чтобы в ЗАГС поехать!» — хохотала Дилара.

Король и королева поколения: История любви Моргенштерна и Дилары

Замужем

После официального обмена кольцами радости влюбленных не было предела. Моргенштерн танцевал буквально до упада. В какой-то момент он даже снял штаны — так весело ему было. Любимую рэпер носил на руках, кружил — Дилара таяла от счастья.

Праздновать торжество артист и блогер решили на теплоходе. На борту их встречали цыгане с караваем, а также знаменитые гости. Несмотря на то, что свадьба отмечалась в «традиционном русском» стиле, все вокруг было пронизано атмосферой мистики. Мама Моргенштерна, к примеру, явилась на мероприятие в бабочке с «дьявольской» цифрой 666. Кроме того, кондитеры доставили молодоженам торт весом в 666 килограммов, выполненный из конопляной муки.

Не обошлось на этом торжестве и без традиционной драки. Перед тем, как зайти на борт корабля, в схватке схлестнулись блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Что произошло между парнями, понять было сложно. Однако те активно обзывали друг друга и махали руками. Разняли разгоряченных неравнодушные гости.

Грандиозная вечеринка разделилась на две части: официальную и неофициальную. Празднование началось с выступления Моргенштерна и Зинатуллиной перед гостями. Дилара въехала на подиум на белом коне в костюме жениха и с сигаретой в руке. Ее встретил артист в платье невесты, помог слезть с лошади, отдал огромный кусок пенопласта и оба стали зачитывать любовные клятвы, «приправленные» шуточками «ниже пояса» и матершиной. Завершилась феерия обменом колец в виде наручников.

Тусовка века

После того как Алишер и Дилара еще раз провозгласили себя мужем и женой, слово передали их звездным гостям. Вела мероприятие журналистка Ксения Собчак, которая за вечер сменила не один наряд. К слову, она же участвовала и в организации выкупа.

Instagram @xenia_sobchak

Приехали поздравить новобрачных юморист Александр Ревва, блогеры Даня Милохин и Настя Ивлеева и другие, не менее знаменитые персоны. Влюбленным желали бесконечного счастья, вечной страсти и любви. Просили селебрити не забывать и о том, что рано или поздно будет нужно обзавестись потомством.

Моргенштерн и Зинатуллина, а также их гости весились до упада. В буквальном смысле. Пока кто-то смотрел на «голые» танцы с тарелками, молодожены «купались» в лепестках роз, лежа на полу. Они целовались, шептали друг другу нежные слова и хохотали. В общем, свадьба удалась на славу!

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теплоход, где отмечали свадьбу Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина остановила и обыскала полиция.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.28
-0.29 86.67
-0.14
Сорвать куш поможет «фишка» на переговорах! Бацзы-совет дня на среду, 1 с...

Последние новости

11:05
Пересадки на наземном транспорте в Москве сделали бесплатными
10:53
Ростовская «ведьма-чернокнижница» убила годовалую дочь и погибла
10:40
Путин поздравил учащихся и преподавателей с новым учебным годом
10:25
Сексолог объяснила, как у мужчины формируется типаж идеальной женщины
10:09
«Купание» в розах и танцы голышом: свадьба рэпера Моргенштерна отгремела в Москве
9:53
Владимир Путин прибыл во Владивосток

Сейчас читают

Украинец Цветов прокомментировал свой отказ фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире
В насмешку над традициями: как прошла свадьба Моргенштерна
Моргенштерн в платье зачитал свадебную клятву со скрижалей из пенопласта
К какому из 36 типов знаков зодиака вы относитесь по дате рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака