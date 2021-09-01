Умерла вдова Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 694

Звезда театра «Ромэн» скончалась в возрасте 93 лет. Она всего на два месяца пережила своего знаменитого супруга.

Фото, видео: ТАСС / Саверкин Александр; 5-tv.ru

На 94-м году жизни скончалась вдова народного артиста СССР, худрука цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала ее близкая знакомая, актриса Екатерина Жемчужная.

Точная причина смерти Тамиллы Агамировой пока не названа. Однако известно, что она очень тяжело переживала уход мужа. Последние дни своей жизни звезда провела в доме в поселке Николина Гора Московской области. Любимого мужчину Тамилла Суджаевна пережила всего на два месяца.

«Ушла сегодня. Царствие небесное… Она красавица была, умница! Прелестная, участливая!» — с грустью сообщила подруга покойной.

Сама Екатерина Жемчужная не так давно тоже пережила трагедию. 3 июня ушел из жизни ее супруг, народный артист РФ Георгий Жемчужный. Актеру было 76 лет.

«Дни.ру» напоминает, что Николай Сличенко умер 2 июля из-за серьезных проблем с легкими. Его госпитализировали с подозрением на COVID. Подтвердилось заболевание или нет — не ясно. Близкие не хотели распространяться об этом. Артиста поместили в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Стабилизировать его не получилось. Известно также, что худрук «Ромэна» долгое время страдал от болезни неврологического характера.

В театре мужа Тамилла Агамирова играла с 1952 года. У пары в браке родилось трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «По небу босиком» Олега Гусейнова.

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