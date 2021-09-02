Шаляпин признался, что расстался с Цымбалюк-Романовской из-за Джигарханяна

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Георгий Иванов
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Певец не смог выдержать маниакального увлечения своей пассии знаменитым актером.

Шаляпин признался, что расстался с Цымбалюк-Романовской из-за Джигарханяна

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская при близком знакомстве оказалась весьма ограниченной и односторонней личностью с зацикленными интересами. Об этом рассказал ее бывший возлюбленный певец Прохор Шаляпин в беседе с изданием «Дни.ру».

По словам музыканта, единственной темой, на которую хоть как-то высказывалась Виталина, был Армен Джигарханян. Причем даже после расставания с народным артистом СССР, когда начались скандалы вокруг внезапно исчезнувшего имущества Джигарханяна, Цымбалюк-Романовская продолжала держать позу и сохраняла хорошую мину при плохой игре.

«Ну сказала бы: „Да, оприходовала старика, а вы бы на моем месте что сделали?“ У нее, кроме темы Армена Джигарханяна, нет ничего в жизни, она сама по себе как будто своей жизнью вообще не живет», — поделился артист.

Шаляпин добавил, что отношения с Виталиной для него пройденный этап, и он не жалеет, что этот период его жизни закончился.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Цымбалюк-Романовская призналась, что к ней по ночам иногда является призрак Джигарханяна.

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