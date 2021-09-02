Сноуден рассказал о краже производителями данных со смартфонов

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По словам экс-сотрудника АНБ США, некоторые компании заявляли о планах искать незаконный контент на устройствах своего производства.

Фото, видео: Depositphotos / shmeljov; 5-tv.ru

Права на личную информацию владельцев смартфонов могут нарушать западные IT-гиганты. Об этом предупредил Эдвард Сноуден.

Экс-сотрудник спецслужб США дал эксклюзивное интервью во время марафона «Новое знание». Он напомнил о заявлении некоторых компаний о планах искать незаконный контент на устройствах своего производства еще до того, как эта информация окажется на их серверах.

«Телефон продолжение вашего организма, продолжение лично вас. И вот сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных начинают разрабатывать методики как хакнуть телефон, как получить доступ к данным и продают эти методы доступа правительствам других стран», — заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США.

По мнению Сноудена, это ставит под угрозу безопасность во всем мире.

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Сноуден рассказал о краже производителями данных со смартфонов

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