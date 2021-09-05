Макееву срочно увезли на скорой: «Настя уже была в коме. Сейчас под капельницей»

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Карина Бернтгольц
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О госпитализации звезды мюзиклов сообщил ее супруг Роман Мальков.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Российскую певицу и актрису Анастасию Макееву Срочно увезли на скорой. Об этом на ее странице в Instagram сообщил муж звезды Роман Мальков. По словам мужчины, состояние знаменитости стремительно ухудшается из-за стресса, спровоцированного скандалом с участием его бывшей жены. Мальков призвал СМИ «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье Макеевой.

Что именно случилось с Анастасией, Роман не уточнил. Ранее у артистки были проблемы с голосовыми связками, не исключено, что сейчас произошло очередное обострение.

«И сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, не известно! Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! " — рассказал Мальков.

Instagram @makeevan

Подписчики пожелали Макеевой скорейшего выздоровления и стали интересоваться, что с ней случилось. Пока подробности неизвестны.

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