Видео из заброшенного дома, где нашли тела двух изнасилованных школьниц в Кузбассе

|
Алиса Маркова
3 085

В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту убийства двух десятилетних девочек. По предварительной информации, ранее судимый мужчина заманил детей конфетами, изнасиловал и убил.

Фото, видео: depositphotos / udra; Youtube / СК РФ, Youtube / 42skkem

Видео из заброшенного дома, где нашли тела двух пропавших в Киселевске школьниц, опубликовали в Следственном комитете. На кадрах видно, как следователи осматривают место преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две десятилетние девочки пропали утром 6 сентября по дороге в школу. Последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты. Мать одной из девочек обратилась полицию только около полуночи. Оперативно начались поиски детей. Задействованы были сотрудники полиции, около 500 волонтеров и просто неравнодушные люди.

Однако утром во вторник, 7 сентября, школьниц нашли мертвыми. Тогда же, около 13 часов дня, полицейским удалось задержать подозреваемого. Видео допроса мужчины оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как стоящий на коленях мужчина говорит, что ничего плохого не сделал.

Тем временем по словам очевидцев, позже мужчина признался в убийстве детей. Более того, он показал правоохранителям, где спрятал тела своих жертв. По данным источника 5-tv.ru, перед убийством пропавшие в Кузбассе школьницы могли быть изнасилованы.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе вычислили по камерам видеонаблюдения меньше, чем за сутки.

«Сотрудники ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с волонтерами сформировали совместные поисковые группы и организовали комплекс мероприятий по установлению местонахождения детей. В течение нескольких часов в результате отработки информация с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый — ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Позже тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток», — отметила Ирина Волк.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанный будет передан следственным органам.

По предварительным сведениям, подозреваемым является Виктор Пестерников. Ранее он уже отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство Кемеровской области окажет необходимую помощь семьям погибших в Киселевске девочек.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
72.95
0.10 86.57
0.03
Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

14:12
Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу
14:05
Жители Афганистана вышли на митинги против новой власти
14:00
Экс-звезда «Дома-2» призвал ближайшее окружение Бузовой отправить ее на лечение
13:46
Обезглавленное тело находившегося в розыске мужчины нашли под Петербургом
13:40
Польские дайверы заявили о возможном обнаружении Янтарной комнаты
13:34
Возможность ужесточения наказания педофилам оценили в Кремле

Сейчас читают

Россия — Мальта: отборочный матч ЧМ 2022 по футболу — когда и во сколько начнется игра, составы…
Опубликованы кадры с места обнаружения тел девочек в Киселевске
Мать одной из убитых в Кузбассе школьниц не знала о пропаже дочери
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...