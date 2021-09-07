Видео из заброшенного дома, где нашли тела двух изнасилованных школьниц в Кузбассе

Видео из заброшенного дома, где нашли тела двух пропавших в Киселевске школьниц, опубликовали в Следственном комитете. На кадрах видно, как следователи осматривают место преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что две десятилетние девочки пропали утром 6 сентября по дороге в школу. Последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты. Мать одной из девочек обратилась полицию только около полуночи. Оперативно начались поиски детей. Задействованы были сотрудники полиции, около 500 волонтеров и просто неравнодушные люди.

Однако утром во вторник, 7 сентября, школьниц нашли мертвыми. Тогда же, около 13 часов дня, полицейским удалось задержать подозреваемого. Видео допроса мужчины оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как стоящий на коленях мужчина говорит, что ничего плохого не сделал.

Тем временем по словам очевидцев, позже мужчина признался в убийстве детей. Более того, он показал правоохранителям, где спрятал тела своих жертв. По данным источника 5-tv.ru, перед убийством пропавшие в Кузбассе школьницы могли быть изнасилованы.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе вычислили по камерам видеонаблюдения меньше, чем за сутки.

«Сотрудники ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с волонтерами сформировали совместные поисковые группы и организовали комплекс мероприятий по установлению местонахождения детей. В течение нескольких часов в результате отработки информация с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый — ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Позже тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Чтобы раскрыть преступление, полиции понадобилось меньше суток», — отметила Ирина Волк.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанный будет передан следственным органам.

По предварительным сведениям, подозреваемым является Виктор Пестерников. Ранее он уже отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство Кемеровской области окажет необходимую помощь семьям погибших в Киселевске девочек.