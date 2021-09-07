Подозреваемый в убийстве школьниц в Кузбассе: «Я купил им газировки»

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 092

Две девочки пропали 6 сентября. Последний раз их видели утром перед школой в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости. 7 сентября были найдены тела детей.

Фото, видео: Depositphotos / Naypong; 5-tv.ru

Видео допроса подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На записи видно, как стоящий на коленях мужчина говорит, что ничего плохого не сделал.

«Просто покупал, они семечек попросили. Я купил им газировки, что-то еще они взяли. Донес до бетонок. Они там голубей покормили, ну и все… я пошел, ну и они тоже домой, она со школы там одна», — рассказал задержанный.

Тем временем по словам очевидцев, позже мужчина признался в убийстве детей. Более того, он показал правоохранителям, где спрятал тела своих жертв.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве двух пропавших в Кемеровской области школьниц задержан. Об этом во вторник, 7 сентября, стало известно 5-tv.ru.

Тела двух пропавших девочек нашли в Киселевске на следующий день после исчезновения. Последний раз их видели утром перед школой в магазине с неизвестным мужчиной, который покупал им конфеты.

По неподтвержденным пока сведениям, подозреваемым может являться некий Виктор Пестерников. Согласно имеющимся сведениям, ранее он уже отбывал наказание за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера.

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