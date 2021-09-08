Хорошей девочкой быть плохо и даже опасно для жизни, считает косметолог Анна Бельтюкова. Специально для 5-tv.ru эксперт дала по-настоящему вредные советы, они помогут вам не только сохранить здоровье, но и дольше оставаться молодой.

Всем нам свойственно испытывать эмоции, но некоторые делают это открыто и откровенно, выплескивая на окружающих все, что они думают, другие — предпочитают скрывать свои чувства, порой даже подавлять. Последнее, считают психологи, очень вредно для личного и карьерного роста, чревато обострением в отношениях. Впрочем, загнанные внутрь эмоции, особенно накопленные годами боль и отчаяние, негативно отражаются и во внешнем облике, норовя «вылезти» в виде морщинок и ухудшения состояния кожи лица.

Эмоции напрямую связаны с нашими мыслями, в некоторой степени они — индикаторы состояния нашего организма. Поэтому… «закаляйся, если хочешь быть здоров», дрессируйте свои реакции. Полезно не только поплакать, но и хорошенько поругаться.

«Если вам делают больно и плохо, то стоит ответить, отойти, обесценить, стукнуть, крикнуть или даже проклянуть», — рекомендует эксперт.

Специалист по женской красоте призналась, что в своей практике часто сталкивается с пациентками, чьи задавленные эмоции негативно сказываются на лице. Если вы посмотрели в зеркало и увидели там морщины межбровья, опущенные углы рта, поплывший овал, гипертонус жевательных мышц, ослабление шейной мышцы платизмы, знайте — вредный совет точно для вас.

Вы, конечно, можете возразить, мол, меня так не учили, меня не так воспитали!

«Оттого, что вы от души выругаетесь и проклянете, ровным счетом ничего не изменится. Зато вы меньше потратите на косметолога», — непредусмотрительно заявила специалист.

Ведь если последовать ее рекомендациям, то она рискует остаться без клиентов, а значит, ваши финансы останутся при вас.

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