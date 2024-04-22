Минус десять лет: как выглядеть младше с помощью макияжа

Эти техники, в частности, помогут скрыть морщины и круги под глазами.
Фото: www.globallookpress.com / Janus
Благодаря правильному макияжу женщины могут выглядеть намного моложе. Существует несколько способов скрыть различные нюансы вроде морщин и темных кругов под глазами, пишет Rsute.
«Гусиные лапки» и морщины вокруг глаз могут быть отчетливыми признаками старения на коже лица. Однако правильное нанесение макияжа может сделать их менее заметными.
Для скрытия темных кругов под глазами и глубоких морщин используйте консилер. Наносите его точечно с помощью небольшой плоской кисти, избегая растушевывания, чтобы не вызвать дополнительного растяжения кожи.
С возрастом возможно опущение век, что может вызвать впечатление уменьшенных глаз и появление мешков. Чтобы исправить это, рекомендуется использовать светлые оттенки теней на внутреннем уголке глаза и под бровью, а темные оттенки — на внешнем уголке и в складке века, чтобы поднять и увеличить глаза.
По мере старения ресницы и брови теряют свой цвет и густоту, что влияет на яркость и выразительность взгляда. Попробуйте использовать тушь для ресниц, которая поможет создать объем и вернуть густоту.
Это не только подчеркнет линию ресниц, но и сделает ваш взгляд более открытым. Не пренебрегайте уходом за бровями.
Используйте карандаш или тени, которые придадут вашему лицу выразительность и аккуратность. Также уделите внимание правильному выбору основы и пудры. Важно не переусердствовать с их количеством, чтобы не подчеркивать морщины и другие недостатки.
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