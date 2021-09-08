Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб во время учений
Трагедия произошла в среду, 8 сентября, в Норильске.
Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим; 5-tv.ru
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб во время учений. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, трагедия произошла в Норильске в среду, 8 сентября. Эту информацию подтвердили в ведомстве, уточнив, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Обстоятельства случившегося выясняются.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
Утром в среду, 8 сентября, сообщалось, что Евгений Зиничев проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске. В рамках рабочего визита в Красноярский край глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в городе. Она заработает уже в конце этого года.
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