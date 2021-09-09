Алла Пугачева приехала на церемонию прощания со сценографом Борисом Красновым

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Алиса Маркова
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Проводить в последний путь художника-постановщика собрались сотни человек. Борис Краснов скончался 7 сентября в возрасте 60 лет.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Церемония прощания со сценографом Борисом Красновым проходит в эти минуты в Москве. Сотни человек собрались в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Среди прибывших проститься была замечена и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Борис Краснов был ее любимым художником-постановщиком, в частности он ставил «Рождественские встречи» с ней.

Близкие друзья, коллеги, поклонники творчества — множество людей несут цветы и траурные венки к гробу Краснова. Кадры имеются в распоряжении 5-tv.ru. Проводить в последний путь звездного сценографа приехали также Михаил Турецкий, Максим Галкин, Валерий Сюткин и другие знаменитости.

Последние десять лет Краснов боролся с тяжелым недугом. В 2011-м он пережил два инсульта, врачи не давали шансов на восстановление. Однако сценограф смог одержать победу в борьбе за жизнь. После этого художника-постановщика частично парализовало. В начале этого года он был госпитализирован с пневмонией. А в июне Краснова поразил еще один инсульт. Сердце любимого сценографа Пугачевой остановилось около 1:30 во вторник, 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Пугачева простилась с постановщиком «Рождественских встреч» Красновым на своей странице в Instagram. Другие звездные коллеги режиссера-постановщика также скорбят об ушедшем друге.

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