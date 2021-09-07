Пугачева простилась с постановщиком «Рождественских встреч» Красновым

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Карина Исхакова
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Звездные коллеги скорбят об ушедшем из жизни талантливом сценографе. Он скончался 7 сентября в возрасте 60 лет.

Фото, видео: ТАСС / Балашова Татьяна; globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Instagram @alla_orfey @igor_nikolaev_music @syutkin_valeriy @marinayudashkina @stassadal

Примадонна отечественной эстрады простилась со своим любимым сценографом Борисом Красновым. Режиссер-постановщик, в том числе и «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, скончался после продолжительной болезни. Продюсера грандиозных шоу не стало на 61-м году жизни.

В память о друге Алла Пугачева опубликовала трогательный пост на своей странице в Instagram. Певица отметила, что сценограф был талантливым, эксцентричным, всегда готовым создать что-то безумное и интересное.

«Прощай, друг мой дорогой. Тебя мне будет не хватать. Сегодня слова „Жил был художник один“ только о тебе», — написала Пугачева на своей странице в Instagram.

Для звездного бомонда вторник, 7 сентября, поистине трагический день. Представители творческой среды с самого утра скорбят об ушедшем из жизни режиссере-постановщике. Композитор Игорь Николаев вспоминает Краснова, как весельчака и балагура.

«Яркая, уникальная творческая личность. Листаю его книгу с автографом: «Игоряшке Николаешке с любовью. Твой друг. Вспоминаю…», — написал Николаев на своей станице в Instagram.

Лидер группы «Браво» Валерий Сюткин поддержал своих коллег и тоже опубликовал пост, в котором прощается с именитым продюсером. Для него Краснов был не только коллегой, но близким другом. Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина переживает уход талантливого художника-постановщика, как личную трагедию. В комментариях к посту жены дизайнера скорбят Николай Басков, певица Жасмин и Денис Клявер.

Актер Станислав Садальский тоже не мог остаться равнодушным и опубликовал совместную фотографию с Красновым. На снимке изображен сценограф, переживший два инсульта. Последние десять лет жизни постановщика были тяжелыми для него и его близких.

«Я знаю, что мы встретимся снова. Не совсем уверен, где и я не знаю только когда. Ты в моем сердце, так что до тех пор. Пришло время попрощаться…», — обратился к скоропостижно скончавшемуся другу Садальский.

Борис Краснов ушел из жизни в ночь на 7 сентября в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. В госпиталь он поступил с повторным острым нарушением мозгового кровообращения. О смерти Краснова сообщил звездный юрист Александр Добровинский. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, каким в его памяти останется постановщик шоу.

«Борис Краснов был безусловно яркой фигурой Москвы. Он был дерзкий, шарнирный. Он был человеком, на которого в любой компании обращали внимание. Его глаза, его походка, его жесты притягивали взгляды многих. Он был очень талантливый и одаренный человек. Я не вижу на сегодняшний день кого-нибудь, кто бы занял место Бориса Краснова», — поделился воспоминаниями Добровинский.

Instagram @alexanderdobrovinsky; 5-tv.ru

Звездный юрист подчеркнул, что для своих друзей Краснов навсегда останется живым со своим большим творческим накалом, подвижным и юрким человеком. Он уверен, что такие люди входят в душу и сознание. По его словам, скоропостижно скончавшийся постановщик всегда находился в поиске себя.

«Он был всегда с сигаретой во рту, иногда рюмкой коньяка. Он таким был до того несчастного дня 2011 года, когда случился инсульт. Потом уже Боря стал другим, к сожалению. А сейчас его не стало … Жаль», — заключил Добровинский.

В 2011 году Борис Краснов пережил два инсульта, врачи не давали шансов на восстановление. Однако сценограф смог одержать победу в борьбе за жизнь. После этого художника-постановщика частично парализовало. В начале этого года он был госпитализирован с пневмонией. А в июне Краснова поразил еще один инсульт. Сердце любимого сценографа Пугачевой остановилось около 1:30 во вторник, 7 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса театра и кино Наталья Швец поделилась воспоминаниями об ушедшем из жизни Борисе Краснове.

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Желание сверкать! Совет дня на вторник, 7 сентября, по системе Бацзы

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