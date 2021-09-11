ТОП-3 знаков зодиака, которым не стоит употреблять алкоголь

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Ирина Дряхлова
Эксклюзив 1 530

Астрологи уверены, что звезды оказывают влияние на все сферы жизни человека. В том числе и на склонность к алкогольной зависимости.

Фото, видео: Depositphotos / bekupe / stevanovicigor; 5-tv.ru

Среди знаков зодиак существует рейтинг тех, кому не стоит злоупотреблять спиртными напитками, — слишком велик риск стать алкоголиками. Три этих знака зодиака специально для 5-tv.ru назвала специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

Рыбы

Рыбами управляет планета Нептун, которая отвечает за эмоциональность и восприимчивость. Планета связана с медитативными состояниями, с ощущением всеобщего единства, с погружением в транс. Нептун затуманивает мозг и отвечает за алкоголизм, наркоманию и все формы зависимостей. Самые худшие качества Рыб — это отрыв от реальности, отрешенность, подверженность чужому влиянию. Поэтому рожденным под этим знаком зодиака настоятельно не рекомендуется злоупотреблять спиртным.

«Дорогие Рыбы, уходите от реальности с помощью вашего богатого воображения, различных форм искусства, кино, музыки, рисования и фотографии», — советует астролог.

Рак

Раки — эмоциональные, сентиментальные, чувствительные, восприимчивые. Раком управляет Луна. Она влияет на эмоции, подсознание и умение расслабляться. И поэтому этому знаку зодиака не стоит употреблять алкоголем, считает Татьяна Карпенко:

«Высшее проявление Рака — это забота. Позаботьтесь лучше о себе, о своем здоровье и своих родных и близких».

Овен

У Овнов часто бывает физическое перенапряжение, так как ими управляет Марс. Планета любит очень много работать, поэтому Овны могут выпивать, чтобы быстро расслабиться и снова погрузиться с головой в работу. Существует точка зрения, что Марс управляет не только смелостью, но и страхом.

«Марс — это управление всеми горячительными напитками. Лучший способ расслабится, снять стресс для Овнов — это спорт, конечно же», — говорит астролог.

Это не значит, что все люди, рожденные под знаком Рыб, Рака или Овна будут иметь вредную привычку. Но все равно лучше не тратить понапрасну свое здоровье, время и деньги на алкоголь, советует Татьяна Карпенко.

Ранее 5-tv.ru писал о знаках зодиака, которым нельзя быть вместе.

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ТОП-3 знаков зодиака, которым не стоит употреблять алкоголь

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