Малахов раскритиковал замок Галкина в деревне Грязь

Известный российский телеведущий Андрей Малахов раскритиковал замок Максима Галкина в деревне Грязь. Шоумен считает, что он даже за большие деньги не смог бы жить в подобном доме.

«Между нами пропасть, начиная от вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Я не могу представить, что я живу в этом замке. Ну честно. Даже если бы мне заплатили деньги, я выдержал бы сутки в этом доме, но не больше. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел, как живут в мире. Извините, никого не хочу обидеть», — рассказал телеведущий в беседе с Софико Шеварднадзе на ее YouTube-канале.

Малахов также не обошел стороной расхождение с Галкиным во взглядах на современное искусство. Недавно юморист сравнил скульптуру художника Урса Фишера, установленную в Москве, с кучей экскрементов. Ведущий ток-шоу считает, что главное отличие между ним и юмористом заключается в способности не выпячивать свое мнение в вопросах, в которых ты некомпетентен.

При этом Малахов отметил, что его часто путают с Галкиным на улице, несмотря на все различия. Телеведущий признался, что уже даже не пытается переубедить людей в обратном.

Максим Галкин в течение нескольких лет строил свой замок в деревне Грязь. Дом юмориста оценивают в несколько миллионов долларов, точная стоимость неизвестна. Породист регулярно выкладывает сторис и публикации на своей странице в Instagram, на которых можно разглядеть, как выглядит замок внутри. Также Галкин часто делится видео, на которых он трудится вместе с детьми в огороде своего приусадебного участка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скульптура Урса Фишера поссорила Галкина с Собчак.