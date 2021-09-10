Время подарков! Совет дня на пятницу, 10 сентября, по системе Бацзы

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Игорь Рязов
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Сегодня все дела пойдут в гору, а в некоторых сферах — как никогда быстро.

Время подарков! Совет дня на пятницу, 10 сентября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 10 сентября?

Ура, пятница! Первый день очень благоприятных энергий на этой неделе! Иньский Металл принесет удачу в делах, особенно в сфере медицины, косметологии, производстве и продаже товаров роскоши.

Хорошие возможности также открываются для начала новых проектов и инвестиционных сделок.

И если вы давно планировали подарить близкому человеку ювелирное украшение, то пятница — лучший день для покупки такого подарка.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Время подарков! Совет дня на пятницу, 10 сентября, по системе Бацзы

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