Празднование Дня города в Москве: где и когда пройдут самые интересные мероприятия

В этом году Москве исполняется 874 года. Праздничные мероприятия в честь Дня города запланированы на выходные дни. 11 и 12 сентября в столице пройдут десятки бесплатных концертов, экскурсий, выставок и мастер-классов. Каждый сможет найти себе занятие по душе, остается только выбрать самое интересное. Почти на все события потребуется предварительная регистрация.

Фестивали и мастер-классы

На 30-ти площадках фестиваля «Цветочный джем», расположенных как в центре столицы, так и в округах, все желающие смогут продемонстрировать свои таланты в составлении необычных композиций по своим эксклюзивным проектам, пишет сайт KP.RU. Истинных мастеров ландшафтного дизайна будет оценивать специальное жюри.

В рамках фестиваля уже сейчас работают ярмарки, где можно приобрести необычные сувениры и попробовать оригинальные блюда. Для сладкоежек представлены десятки самых необычных сортов мороженого и варенья.

В парке «Останкино» 11 сентября в 10:00 начнется мастер-класс по йоге и зарядке. С 10:00 до 22:00 на площадке за павильоном № 1 пройдут детские мастер-классы по катанию на скейтбордах, самокатах и беговелах.

В этот же день самые смелые москвичи могут отправиться на Площадь Промышленности. Там с 11:00 до 21:00 пройдет Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта.

Музеи и экскурсии

В праздничные выходные более 80 музейных площадок будут работать бесплатно при самостоятельном осмотре экспозиций.

В Музее Москвы можно будет посетить выставку «Москва — Сеул: общие замыслы» вместе с собакой.

Для семей с детьми увлекательным событием станет посещение Дарвиновского Музея, в котором с помощью технологии дополненной реальности можно пообщаться с грозным львом и игривыми лемурами, увидеть оживших динозавров, измерить свой вес в питонах и попугаях.

В парке и музее-заповеднике «Царицыно» пройдут концерты классической и современной музыки, шахматный и футбольный турниры, Культурный плоггинг (забег со сбором мусора).

12 сентября в 12:00 на площадке Фестиваля исторических садов начнется керамический пикник. Художники, готовые отказаться от сдержанной музейной обстановки, покажут свои работы в непринужденной атмосфере, просто сидя на траве, пишут «Известия».

Кроме того, как сообщает столичный Департамент культуры, на Никитском бульваре работают две фотовыставки ко Дню города. В экспозиции «Москва праздничная» представлены кадры, запечатлевшие самые важные события в истории СССР. Посетители смогут перенестись в прошлое и увидеть, как проходили Олимпийские игры 1980 года, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957-м, встреча первого космонавта Юрия Гагарина, празднование 60-летия Октябрьской революции, парады на Красной площади, кинофестивали, весенние базары и первомайские демонстрации.

На выставке «Москва Наума Грановского» представлены культовые фотографии 1920-1970-х годов из архива главного архитектурного фотографа столицы.

Концерты

В праздничные выходные в столице запланированы концерты Мити Фомина, Вани Дмитриенко и Манижи.

Ценителей Моцарта, Баха, Верди и Шопена ждут 11 сентября в 15:00 в Доме музыки. Там можно будет послушать произведения знаменитых композиторов, исполненные в самых разных стилях: рок, латина, джаз, диско и кроссовер.

Завершится парад мероприятий любимым развлечением горожан — огни праздничного салюта озарят небо над столицей 11 сентября в 21 час по московскому времени. Фейерверком можно будет полюбоваться на 26 городских площадках.

Большинство развлечений в этом году специально устроили на свежем воздухе — чтобы соблюсти коронавирусные ограничения. Это решение можно назвать удачным. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в столице в период празднования Дня города будет «просто чудесная погода». Преимущественно без осадков, переменной облачностью и дневной температурой в районе 22 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве построят вокзал для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.