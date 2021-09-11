Трехлетнего сироту привязали к стулу в больнице Петербурга и не давали играть
Мама одного из пациентов медучреждения пожаловалась на ужасное отношение к одинокому ребенку. Она надеется, что кто-нибудь вызволит его из «заточения».
Фото, видео: Depositphotos / Mizina
Жительница Петербурга пожаловалась на неподобающее отношение к детям в одной из местных больниц. Мама одного из юных пациентов сообщила, что медики привязали маленького мальчика колготками к стулу для кормления. Со слов неравнодушной, ребенок — сирота, и обращаются с ним «словно с собакой». 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
На видео заметно, что ребенок действительно сидит в кресле практически неподвижно. Его ноги привязаны колготками к основанию стульчика. Удалось выяснить, что мальчику всего три года. По словам женщины, он немного отстает в развитии из-за отсутствия возможности играть, передвигаться и общаться со сверстниками.
«”Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать", "Ничего ему не давайте, не трогайте его!" Перенеся столько издевательств, унижений и боли — дети не могут остаться такими же! Пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один в железной кровати или манеже, или привязан к стулу. Плакать бесполезно — никто не услышит!» — сетовала петербурженка.
Жительница Северной столицы надеется, что вскоре мучения малыша закончатся и он окажется в хорошей семье с достойными родителями.
Точная причина, по которой мальчик оказался привязанным к стулу, пока неизвестна. Зафиксировали малыша медики или так играли с ребенком подростки — тоже пока не понятно. Обстоятельства ЧП проясняются. 5-tv.ru следит за развитием событий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении пациентки пьяными медсестрами в Москве.
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