Гулькина рассказала о безграничном влиянии Пугачевой в российском шоу-бизнесе

Певица Наталья Гулькина рассказала, что карьера артиста на российской эстраде определяется благосклонностью или неприятием Аллы Пугачевой. По словам экс-солистки «Миража», бывали случаи, когда по одному слову Примадонны жизнь музыканта на сцене оказывалась загублена навсегда.

«Нет честности и справедливости в том, что человек пришел и стал звездой. Раньше я, как наивная девочка, в это верила, мол, я так хорошо пою, сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне. А все наоборот, оказывается! Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Все прекрасно знают, что в свое время Кобзон рулил, кому быть и не быть. Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда», — заявила Гулькина на YouTube-канале «Елена Ханга».

Также исполнительница утверждает, что сегодня для продвижения и успеха артисту нужны финансовая поддержка и хорошие связи, потому что в шоу-бизнесе «все продается и покупается».

Ведущая попыталась опровергнуть слова Гулькиной. Ханга привела в пример певицу Манижу, которую отобрали для участия на «Евровидении», хотя она никогда ранее не «крутилась» на федеральных каналах, а стала известной благодаря интернету. Однако певица с сарказмом отреагировала на доводы ведущей.

«Ну вот как она поехала? Просто захотела? Какое народное голосование? Какая вы наивная. Вообще, все эти конкурсы покупаются. Они же стоят бешеных денег. <…> Просто надо было сделать из этого человека звезду», — утверждает 57-летняя певица.

Точно также покупается участие и в новогодних шоу, продолжила Гулькина. По ее словам, все новые исполнители, которых зрители видят на «Голубых огоньках», зашли туда с «чемоданом денег». Такая же ситуация и на радиостанциях, добавила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех браках Наталии Гулькиной и о том, за кого она собирается замуж в пятый раз.